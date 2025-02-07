ГОРОСКОП НА 7 ФЕВРАЛЯ У Тельцов много дел, а Ракам не стоит спешить с решениями

Козерог

Старайтесь чаще проявлять инициативу: сегодня она будет важной и в деловой сфере, и в личных отношениях. Ваши идеи многим понравятся, наверняка найдутся желающие помочь в осуществлении задуманного. Не исключены и необычные предложения, на которые вы захотите немедленно ответить согласием, и не пожалеете об этом. День быть более насыщенным, чем вы ожидали. Многие дела потребуют внимания, не исключено, что у вас почти не останется времени для каких-то приятных занятий, собственного хобби. Но вы обязательно найдете возможность пообщаться с близкими, и они будут этому очень рады.

Водолей

Вас порадует встреча со старыми знакомыми. Найдется масса интересных тем для разговора, к тому же вы неожиданно получите поддержку в каком-то важном деле. Удастся поладить с человеком, с которым вы долго не находили общего языка. Возможно примирение после ссоры. День будет благоприятным с профессиональной точки зрения: даже со сложными задачами вы справитесь быстро, а принятые решения окажутся верными. Можно покупать то, что нужно для учебы и работы. О таких приобретениях вы не пожалеете. А вот на бесполезные вещи деньги тратить не стоит, даже если они покажутся очень симпатичными.

Рыбы

Не стесняйтесь рассказывать о своих победах. Сегодня многим будет действительно интересно узнать, чего вы успели добиться и как это удалось. Ложная скромность ни к чему, а вот умная самореклама будет очень полезной. Вами заинтересуются люди, от которых многое зависит. Не исключено, что вскоре вы получите интересные предложения. С привычными делами вы справитесь быстро, а вот для того чтобы разобраться с новыми, потребуется время. Не все сразу получится хорошо, но если вы будете терпеливы, то обязательно поймете, как достичь нужного результата.