День будет благоприятным для общения. Хорошо пройдут деловые переговоры, полезно будет обсудить рабочие планы или какие-то вопросы личного характера. Давние знакомые дадут толковые советы, их опыт наверняка пригодится. Удастся вовремя получить полезную информацию, это позволит избежать ошибок, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 7 ФЕВРАЛЯ ⟩ У Тельцов много дел, а Ракам не стоит спешить с решениями
У многих появятся неплохие идеи, касающиеся работы или бизнеса. Их едва ли получится реализовать сразу, однако вскоре такая возможность появится. День подойдет для поездок, как запланированных, так и тех, решение о которых было принято в последний момент.
Овен
Вероятны перемены в личных отношениях. Сегодня вы едва ли сможете уделить близким столько внимания, сколько хотелось бы. Не исключено, что из-за неожиданно возникших дел придется нарушить какие-то договоренности. Важно вовремя обсудить сложившуюся ситуацию, это позволит избежать претензий, обид и взаимного недовольства. С делами же вы справитесь отлично, если не станете переживать по пустякам. Старайтесь сохранять самообладание, что бы ни происходило вокруг. Именно это поможет достичь успеха, избежать досадных недоразумений.
Телец
День подойдет для общения с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Удастся быстро поладить даже с теми, кто прежде не понимал вас и даже просто выслушать не хотел. Вероятно начало дружеских или романтических отношений. Дел будет больше, чем обычно. Не исключено, что вам придется исправлять чужие ошибки, решать проблемы, возникшие по вине других людей. Едва ли это окажется увлекательным занятием, но справитесь вы отлично. Вторая половина дня обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Близнецы
У вас появятся отличные идеи, которые понравятся многим. Если вы предложите друзьям или близким что-то необычное, они наверняка с радостью согласятся. Можно планировать совместный отдых, какие-то поездки или необычные развлечения. Встреча со старыми знакомыми поднимет настроение. Вам предстоит решить несколько рабочих задач, среди которых могут оказаться очень сложные. Справитесь вы со всем отлично: поможет опыт, полученный раньше. Главное – не торопиться. Не всегда ответы на важные вопросы лежат на поверхности.
Рак
Не спешите с решениями. Утром может показаться, что вам известны ответы на все важные вопросы, но это не так. Дайте себе немного времени: нужно успокоиться, собраться с мыслями, обдумать сложившуюся ситуацию. Вскоре вы поймете, как лучше действовать. Тут же сложатся благоприятные обстоятельства для воплощения задуманного в жизнь. День подойдет для решения финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию: она не подведет. Будет возможность сделать удачные покупки. Некоторые Раки найдут новый источник доходов.
Лев
Нужно обсудить важные вопросы? Старайтесь делать это в максимально непринужденной обстановке: так проще будет подобрать убедительные аргументы, обойтись без долгого спора, убедить всех в своей правоте. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, станут менее формальными, почти приятельскими, и вы будете этому рады. Не со всеми запланированными делами удастся справиться быстро. Даже решение привычных задач может отнять больше времени, чем обычно. Старайтесь не торопиться. Если вы будете аккуратны и внимательны к мелким деталям, все получится.
Дева
Сегодня для вас будут особенно важными поддержка и понимание близких людей. Наверняка захочется поделиться с кем-то своими тревогами и сомнениями, посоветоваться. Обратитесь к тем, кто хорошо вас знает, помнит, с какими трудностями вы сталкивались в последнее время и каких успехов добились. Неплохо пройдут деловые переговоры. Многим Девам обсуждение рабочих вопросов и планов поможет собраться с мыслями, настроиться на позитивный лад. Вторая половина дня обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Весы
Что-то может пойти не по плану. Важно сохранить спокойствие, не поддаться на провокации и не отказаться от своих идей раньше времени. Если вы проявите настойчивость, то обязательно добьетесь своего. Будет шанс одержать верх над давним соперником. Все увидят, на что вы способны. Не исключено, что вскоре вы получите какие-то интересные предложения. Лучше не обсуждать личные дела с малознакомыми людьми, не делиться своими секретами. Это позволит избежать ненужных критических замечаний, неприятных разговоров, которые могли бы испортить вам настроение.
Скорпион
Вам наверняка пригодится умение импровизировать, на ходу принимать решения, действовать самостоятельно, ни от кого не ожидая подсказок. Опыт, полученный давным-давно, позволит избежать ошибок. Вы быстро увидите сходство между ситуацией, сложившейся сейчас, и той, из которой вы когда-то нашли выход. Ваши поступки сегодня будут привлекать много внимания. Наверняка найдутся люди, которые захотят познакомиться с вами поближе. С кем-то вы вскоре подружитесь, да и начало романтической истории не исключено.
Стрелец
Вы сможете познакомиться с очень необычными людьми и быстро подружитесь с ними, если захотите. Не исключено начало отношений, которые помогут вам по-новому взглянуть на многие события, а позже сыграют важную роль в вашей жизни. Возможна и любовь с первого взгляда. Впрочем, она не заставит вас забыть о здравомыслии. Не всегда просто складываются деловые отношения. Вероятны разногласия с коллегами и руководством. Потребуется некоторое время, чтобы найти решение, которое понравится всем. Будьте терпеливы.
Козерог
Старайтесь чаще проявлять инициативу: сегодня она будет важной и в деловой сфере, и в личных отношениях. Ваши идеи многим понравятся, наверняка найдутся желающие помочь в осуществлении задуманного. Не исключены и необычные предложения, на которые вы захотите немедленно ответить согласием, и не пожалеете об этом. День быть более насыщенным, чем вы ожидали. Многие дела потребуют внимания, не исключено, что у вас почти не останется времени для каких-то приятных занятий, собственного хобби. Но вы обязательно найдете возможность пообщаться с близкими, и они будут этому очень рады.
Водолей
Вас порадует встреча со старыми знакомыми. Найдется масса интересных тем для разговора, к тому же вы неожиданно получите поддержку в каком-то важном деле. Удастся поладить с человеком, с которым вы долго не находили общего языка. Возможно примирение после ссоры. День будет благоприятным с профессиональной точки зрения: даже со сложными задачами вы справитесь быстро, а принятые решения окажутся верными. Можно покупать то, что нужно для учебы и работы. О таких приобретениях вы не пожалеете. А вот на бесполезные вещи деньги тратить не стоит, даже если они покажутся очень симпатичными.
Рыбы
Не стесняйтесь рассказывать о своих победах. Сегодня многим будет действительно интересно узнать, чего вы успели добиться и как это удалось. Ложная скромность ни к чему, а вот умная самореклама будет очень полезной. Вами заинтересуются люди, от которых многое зависит. Не исключено, что вскоре вы получите интересные предложения. С привычными делами вы справитесь быстро, а вот для того чтобы разобраться с новыми, потребуется время. Не все сразу получится хорошо, но если вы будете терпеливы, то обязательно поймете, как достичь нужного результата.