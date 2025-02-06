Стюардессы рассказали, что пассажирам стоит обязательно взять с собой в самолет

В разговоре с eShores опытные стюардессы и другие члены экипажа рассказали, что пассажирам необходимо обязательно взять с собой в самолет.

Так, Камила Якубякова, в прошлом работавшая бортпроводницей в одной из крупнейших авиакомпаний мира, посоветовала туристам всегда брать на борт бутылированную воду. Да, скорее всего, вам не позволят пронести через сканеры безопасность купленную подешевле воду из супермаркета, но ее всегда можно купить в кафе или магазинах duty free уже после прохождения проверки на безопасность, или же набрать в специальных фонтанчиках с питьевой воды, если таковые доступны в аэропорту вашего вылета.

«Бутилированная вода была бы моим первым выбором, так как резервуары для воды (в самолетах - прим. ред.) нечасто моются из-за нехватки времени. При этом за три года моей летной карьеры я выпила бесчисленное количество чашек чая и кофе на борту, когда мне нужно было получить заряд кофеина, чтобы не спать во время ночных перелетов, и у меня никогда не было никаких проблем. Хотя вода в самолете определенно не самого лучшего качества, она должна соответствовать стандартам гигиены и санитарии», - поясняет Камила.

Также она рекомендует пассажирам брать в самолет свой перекус, поскольку большая часть еды в самолете намеренно пересолена - и на то есть веская причина.