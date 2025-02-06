Из-за стоимости кофе в таллиннском ресторане в соцсетях разгорелся спор: прежде чем платить, можно было и отказаться

В Facebook-группе Märgatud Tallinnas пользователь рассказал о своем разочаровании из-за высокой цены на кофе. «Тем, кто не жалеет денег, советую заглянуть в таллиннский торговый центр Nautica и купить маленький стаканчик кофе на вынос в каком-то гриль-ресторане на втором этаже. А почему я купил? Потому что цены нигде не указаны - это своего рода сюрприз», - написал пользователь, пожелавший остаться анонимным. К своему посту он также приложил фото чека. За кофе ему пришлось заплатить 5,30 евро.