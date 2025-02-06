ВИДЕО Лева Би-2 рассказал о гражданстве сыновей: «Они у меня латыши»

Лева Би-2 признался, что его часто обвиняют в том, что он якобы передает не свои мысли, а то, за что ему заплатили, особенно когда он выставляет какой-то своеобразный спорный пост, который возмущает пропагандистов: «Естественно, огромное количество вопросов, сколько мне за все это заплатили, нам заплатили». По мотивам выпадов пропагандистов в адрес Левы и группы «Би-2» с иронией написана новая песня «Под забором».

«Сейчас мы живем за границей, и когда какие-то политические мероприятия возникают и нас приглашают, мы отказываемся, кроме антивоенной позиции.

Политика для меня все-таки нечто такое, что не совсем является вот таким вот, как творчество. Творчество - это искренность, честность, правда, а политика - это все-таки игра», - заметил Лева.

С точки зрения подхода к творчеству для «Би-2» ничего не изменилось. Просто добавились новые темы: «Мы никогда не сочиняли, не писали песни, используя то, что прямо сейчас актуально - »голая вечеринка« и другие информационные временные вещи. Нас всегда больше интересовали какие-то человеческие вопросы».

Лева подтвердил, что президент Молдовы Майя Санду действительно является поклонницей группы «Би-2». Музыканты с ней знакомы давно, они в хороших отношениях и дружат, поэтому, когда произошла история с тюрьмой в Таиланде, «Би-2» было необходимо решить определенные вопросы с благоустройством музыкантов по миру: