«Мы уже практически построили тот же бизнес, который у нас был в России», - в интервью Анне Монгайт на канале «Дождь» признался музыкант и солист группы «Би-2» Лева (наст. имя - Егор Бортник). Он рассказал о своей нынешней жизни, а также раскрыл тот факт, что его сыновья - граждане Латвии.
ВИДЕО ⟩ Лева Би-2 рассказал о гражданстве сыновей: «Они у меня латыши»
Лева Би-2 признался, что его часто обвиняют в том, что он якобы передает не свои мысли, а то, за что ему заплатили, особенно когда он выставляет какой-то своеобразный спорный пост, который возмущает пропагандистов: «Естественно, огромное количество вопросов, сколько мне за все это заплатили, нам заплатили». По мотивам выпадов пропагандистов в адрес Левы и группы «Би-2» с иронией написана новая песня «Под забором».
«Сейчас мы живем за границей, и когда какие-то политические мероприятия возникают и нас приглашают, мы отказываемся, кроме антивоенной позиции.
Политика для меня все-таки нечто такое, что не совсем является вот таким вот, как творчество. Творчество - это искренность, честность, правда, а политика - это все-таки игра», - заметил Лева.
С точки зрения подхода к творчеству для «Би-2» ничего не изменилось. Просто добавились новые темы: «Мы никогда не сочиняли, не писали песни, используя то, что прямо сейчас актуально - »голая вечеринка« и другие информационные временные вещи. Нас всегда больше интересовали какие-то человеческие вопросы».
Лева подтвердил, что президент Молдовы Майя Санду действительно является поклонницей группы «Би-2». Музыканты с ней знакомы давно, они в хороших отношениях и дружат, поэтому, когда произошла история с тюрьмой в Таиланде, «Би-2» было необходимо решить определенные вопросы с благоустройством музыкантов по миру:
«Мы получили много предложений из разных стран. Многие из них, как вы понимаете, визы, ВНЖ, ПМЖ [...] - все это предполагает долгое нахождение в стране безвыездно, а мы, музыканты, живем с того, что ездим на гастроли. Поэтому нужно было принять какое-то оптимальное решение, которое решит эту проблему.
Тут я вспомнил, что у нас прекрасные отношения с Майей Санду, и просто обратились к ней. Действительно, наш бас-гитарист Макс Лакмус со своей семьей и некоторое количество технического персонала получили молдавское гражданство».
Лева уточнил, что это те участники, у которых было российское гражданство. Артист добавил, что остается ряд стран СНГ, куда им въезжать нежелательно, но есть множество мест, как США и Европа, где они могут гастролировать без проблем.
Что касается самоидентификации Левы, то тут он не делает какого-то акцента. Он родился в Минске, но у него гражданство Израиля, большую часть жизни провел в России, а сейчас проживает в Испании. Даже его дети иногда переспрашивают, какое у них гражданство:
«Они у меня латыши. Их мать этническая еврейка, но она говорит на латышском. Конечно, это ее родина, у нас там квартира, и дети часто очень приезжают».
Напомним, вторая супруга Левы родом из Риги. Ася Бортник (Мельникова) родила артисту двух сыновей - Авива и Давида. Познакомились они на гастролях в Юрмале, тогда Ася была тур-менеджером группы «Мумий Тролль». Свадьбу пара тоже сыграла в Латвии - в ресторане «36-я линия».
Видео: Интервью с Левой Би-2
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