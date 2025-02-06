Лейла Дагаргулия, уроженка Эстонии, отправилась в Таиланд, на остров Ко Самуи. Однако ее путешествие приняло неожиданный оборот - она подхватила инфекцию, из-за которой ее прямо из аэропорта Ко Самуи доставили в отделение экстренной медицины.
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Жительницу Эстонии доставили из аэропорта Таиланда прямо в отделение экстренной медицины: ничего не видела и дрожала от холода
38-летняя Лейла Дагаргулия - известная бизнес-леди и специалист в сфере красоты из Эстонии. Уже тринадцать лет она управляет собственным салоном La Leila Beauty, который на церемонии Ilu Peegel 2024 завоевал звание лучшего салона года.