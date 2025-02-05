Последний концерт Оззи Осборна: Black Sabbath вернется на сцену в оригинальном составе

Британская культовая хэви-метал группа Black Sabbath воссоединится в оригинальном составе для благотворительного концерта под названием «Назад к началу». Событие состоится 5 июля в Villa Park в Бирмингеме, пишет The Guardian.

Оригинальный вокалист Black Sabbath Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Хизер Батлер и барабанщик Билл Уорд снова соберутся на одной сцене впервые за 20 лет. Поклонники хэви-метала не надеялись, что группа когда-то группа снова сыграет вместе, из-за сложных отношений между участниками.

«Пришло мое время вернуться к началу... время мне вернуться к месту, где я родился. Какое благословение сделать это с помощью людей, которых я люблю. Бирмингем - настоящая родина металла. Бирмингем навсегда», - сказал Осборн в своем новом заявлении.

Это выступление будет завершающим в его карьере, пишут журналисты. Сначала Оззи Осборн выступит сам с коротким сольным сетом, после чего к нему присоединятся весь состав Black Sabbath. На сцене Villa Park выступят также Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax и Mastodon. Кроме того, зрители увидят и услышат выступления фронтмена Smashing Pumpkins Билли Коргана, фронтмена Disturbed Дэвида Дреймана, Даффа МакКагана и Слеша из Guns 'N Roses, Фрэнка Белло и Скотта Яна из Anthrax, Джонатана Дэвиса из Korn и других.

"Это будет лучшее хэви-метал-шоу в истории", — пообещал музыкальный руководитель концерта, Том Морелло из Rage Against the Machine.