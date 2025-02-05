БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! От имени EuroPark распространяются мошеннические сообщения

Мошеннические (фишинговые) сообщения, как правило, имеют следующие признаки:

Странный адрес отправителя. ​

Фишинговые письма обычно приходят с электронных адресов, которые не соответствуют официальному домену сервиса или госучреждения, от имени которого якобы отправлено письмо.

Грамматические ошибки​. В таких сообщениях часто встречаются орфографические и стилистические ошибки, нелогичные фразы.

Запрос на ввод личных данных​. В письме могут попросить отправить, ввести или подтвердить пароли от банка, данные банковской карты, PIN-коды или другие личные данные.

Ни один банк, мобильный оператор, служба доставки или полиция не запрашивают такие данные! Также ни одна компания не предложит вам скачать какое-либо ПО или предоставить удаленный доступ к вашему компьютеру.

Срочное требование ответа