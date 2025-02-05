Сегодня многие жители Эстонии получили мошеннические сообщения от имени EuroPark с просьбой оплатить штраф за парковку. «На самом деле эти сообщения рассылают кибер-мошенники с целью получить доступ к банковским и личным данным людей», - сообщает представитель EuroPark.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ От имени EuroPark распространяются мошеннические сообщения
Компания призывает получателей таких сообщений не отвечать на них и не открывать содержащиеся в них ссылки.
«EuroPark напоминает, что компания не отправляет подобные уведомления своим клиентам - все официальные сообщения всегда отправляются с домена, оканчивающегося на europark.EE. Так как услугами парковки EuroPark ежедневно пользуется огромное количество людей, подобные сообщения могут показаться достоверными, и получатели не обращают внимания на адрес отправителя», - отмечает представитель компании. EuroPark заверяет, что данные клиентов не утекли. Компания также уведомила Департамент информационных систем и Департамент полиции и погранохраны.
Скриншот сообщения:
Мошеннические (фишинговые) сообщения, как правило, имеют следующие признаки:
Странный адрес отправителя.
Фишинговые письма обычно приходят с электронных адресов, которые не соответствуют официальному домену сервиса или госучреждения, от имени которого якобы отправлено письмо.
Грамматические ошибки. В таких сообщениях часто встречаются орфографические и стилистические ошибки, нелогичные фразы.
Запрос на ввод личных данных. В письме могут попросить отправить, ввести или подтвердить пароли от банка, данные банковской карты, PIN-коды или другие личные данные.
Ни один банк, мобильный оператор, служба доставки или полиция не запрашивают такие данные! Также ни одна компания не предложит вам скачать какое-либо ПО или предоставить удаленный доступ к вашему компьютеру.
Срочное требование ответа
Обычно мошенники используют временное давление, заставляя получателя действовать быстро, чтобы он не успел задуматься. Для этого указываются крайние сроки ответа, якобы при пропуске которых можно что-то потерять (например, упустить бонус или попасть под штраф).