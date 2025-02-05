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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! От имени EuroPark распространяются мошеннические сообщения

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: EuroPark Estonia

Сегодня многие жители Эстонии получили мошеннические сообщения от имени EuroPark с просьбой оплатить штраф за парковку. «На самом деле эти сообщения рассылают кибер-мошенники с целью получить доступ к банковским и личным данным людей», - сообщает представитель EuroPark.

Компания призывает получателей таких сообщений не отвечать на них и не открывать содержащиеся в них ссылки.

«EuroPark напоминает, что компания не отправляет подобные уведомления своим клиентам - все официальные сообщения всегда отправляются с домена, оканчивающегося на europark.EE. Так как услугами парковки EuroPark ежедневно пользуется огромное количество людей, подобные сообщения могут показаться достоверными, и получатели не обращают внимания на адрес отправителя», - отмечает представитель компании. EuroPark заверяет, что данные клиентов не утекли. Компания также уведомила Департамент информационных систем и Департамент полиции и погранохраны.

Скриншот сообщения:

Фото статьи
Фото: Näide petusõnumist

Мошеннические (фишинговые) сообщения, как правило, имеют следующие признаки:

  • Странный адрес отправителя. ​

  • Фишинговые письма обычно приходят с электронных адресов, которые не соответствуют официальному домену сервиса или госучреждения, от имени которого якобы отправлено письмо.

  • Грамматические ошибки​. В таких сообщениях часто встречаются орфографические и стилистические ошибки, нелогичные фразы.

  • Запрос на ввод личных данных​. В письме могут попросить отправить, ввести или подтвердить пароли от банка, данные банковской карты, PIN-коды или другие личные данные.

  • Ни один банк, мобильный оператор, служба доставки или полиция не запрашивают такие данные! Также ни одна компания не предложит вам скачать какое-либо ПО или предоставить удаленный доступ к вашему компьютеру.

  • Срочное требование ответа

  • Обычно мошенники используют временное давление, заставляя получателя действовать быстро, чтобы он не успел задуматься. Для этого указываются крайние сроки ответа, якобы при пропуске которых можно что-то потерять (например, упустить бонус или попасть под штраф).

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