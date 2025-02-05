В Старом городе мужчина измазал всю стену экскрементами

«Я шла домой с детьми, мы как раз пришли к катку, хотела его им показать. Здесь, на улице Харью, каждый день ходит много людей, кругом дорогие рестораны. И тут я вижу - передо мной человек просто ср*т! В это время на катке играет музыка, и мимо проходит огромное количество людей», - рассказывает женщина, которая поделилась своей историей с редакцией.