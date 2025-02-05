Анна Седокова рассказала, как ее 7-летний сын узнал о смерти Яниса Тиммы

Еще в день гибели баскетболиста певица обратилась к своей аудитории с просьбой сделать все, чтобы мальчик не узнал о трагедии. Артистка признается, что до последнего не могла поговорить с Гектором о случившемся, однако кто-то из баскетбольного лагеря, где на тот момент находился сын Анны, все ему рассказал. «В этот момент я поняла, что нет ничего важнее того, чтобы сейчас встать и быть вместе с ним.

Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира. Должна была защитить его от информации, которая неслась на него от других людей», - поведала Седокова, добавив, что после этого приняла решение увезти Гектора «подальше от всего». Сама Анна в этот момент находилась в больнице.

Певица также рассказала, что тогда ее состояние оставляло желать лучшего: она постоянно падала в обмороки и еле стояла на ногах, а потому переживала, справится ли одна с ребенком в подобном положении.

«Мы встретили Новый год в аэропорту. Праздник длился 7 секунд. Это был мой самый худший Новый год, но я должна была сделать все, чтобы для сына он стал лучшим. Мы побежали на самолет. Он не знал, что происходило на самом деле, и я не могла позволить ему увидеть мое падение. В этот момент я поняла: мир, который я знала, больше не существовал. Вся моя жизнь, вся реальность рухнули в одно мгновение», — высказалась она в личном блоге.