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Названы лучшие и худшие города мира для романтических знакомств

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Влюбленные в путешествии. Фото иллюстративное.
Влюбленные в путешествии. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Для многих соло-туристов путешествие является отличным способом организовать себе романтическое приключение - от краткосрочного курортного романа до знакомства с родственной душой для долгих отношений, пишет Униан. Ведь где еще есть возможность встретить человека с похожими интересами за пределами своего постоянного круга общения?

Журнал о туризме и развлечениях Time Out провел свое собственное исследование, чтобы установить лучшие и худшие города мира для романтических знакомств в 2025 году. Для этого эксперты издания опросили жителей популярных туристических городов по всему миру.

Лучшим городом мира для того, чтобы с кем-то познакомиться, был признан Мумбай в Индии - 72% жителей крупнейшего индийского города признали, что в нем легко найти любовь.

Второе место с 69% положительных ответов заняла китайская столица Пекин, а третья строчка досталась столице Индонезии Джакарте - у нее 66% одобрения со стороны местных жителей.

Тем временем, из европейских городов в топ-10 попала столица Нидерландов Амстердам, с 56% положительных ответов, разделившая седьмое-восьмое места с Новым Орлеаном в США.

Десять лучших городов мира для поиска любви в 2025 году:

  1. Мумбаи, Индия (72%)
  2. Пекин, Китай (69%)
  3. Джакарта, Индонезия (66%)
  4. Шанхай, Китай (65%)
  5. Медельин, Колумбия (64%)
  6. Абу-Даби, ОАЭ (63%)
  7. Новый Орлеан, США (56%)
  8. Амстердам, Нидерланды (56%)
  9. Бангкок, Таиланд (54%)
  10. Кейптаун, Южная Африка (53%)

А вот худшим для романтических знакомств эксперты признали испанский город Бильбао - только 14% местных жителей признали, что в городе можно легко встретить партнера для романтических отношений.

Десять худших городов мира для поиска любви в 2025 году:

  1. Бильбао, Испания (14%)
  2. Токио, Япония (21%)
  3. Гонконг (23%)
  4. Марсель, Франция (25%)
  5. Лос-Анджелес, США (26%)
  6. Нью-Йорк, США (26%)
  7. Брисбен, Австралия (28%)
  8. Лондон, Великобритания (28%)
  9. Сидней, Австралия (29%)
  10. Вена, Австрия (31%)
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