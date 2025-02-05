Названы лучшие и худшие города мира для романтических знакомств

Журнал о туризме и развлечениях Time Out провел свое собственное исследование, чтобы установить лучшие и худшие города мира для романтических знакомств в 2025 году. Для этого эксперты издания опросили жителей популярных туристических городов по всему миру.

Лучшим городом мира для того, чтобы с кем-то познакомиться, был признан Мумбай в Индии - 72% жителей крупнейшего индийского города признали, что в нем легко найти любовь.

Второе место с 69% положительных ответов заняла китайская столица Пекин, а третья строчка досталась столице Индонезии Джакарте - у нее 66% одобрения со стороны местных жителей.

Тем временем, из европейских городов в топ-10 попала столица Нидерландов Амстердам, с 56% положительных ответов, разделившая седьмое-восьмое места с Новым Орлеаном в США.

Десять лучших городов мира для поиска любви в 2025 году:

Мумбаи, Индия (72%) Пекин, Китай (69%) Джакарта, Индонезия (66%) Шанхай, Китай (65%) Медельин, Колумбия (64%) Абу-Даби, ОАЭ (63%) Новый Орлеан, США (56%) Амстердам, Нидерланды (56%) Бангкок, Таиланд (54%) Кейптаун, Южная Африка (53%)

А вот худшим для романтических знакомств эксперты признали испанский город Бильбао - только 14% местных жителей признали, что в городе можно легко встретить партнера для романтических отношений.

Десять худших городов мира для поиска любви в 2025 году:

Бильбао, Испания (14%) Токио, Япония (21%) Гонконг (23%) Марсель, Франция (25%) Лос-Анджелес, США (26%) Нью-Йорк, США (26%) Брисбен, Австралия (28%) Лондон, Великобритания (28%) Сидней, Австралия (29%) Вена, Австрия (31%)