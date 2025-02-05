Владелец дома обнаружил в подвале женщину, которая жила там семь лет: кто она

Как пишет SCMP, мужчина по фамилии Ли из провинции Цзянсу купил дом в центре города почти за 2 миллиона юаней (268 000 евро) в 2018 году.

Семья Ли была в восторге от своего нового гнездышка, которое имело удобное транспортное сообщение и изысканный ремонт. Однако недавно, приводя в порядок домашние вещи, Ли наткнулся на скрытую дверь, спрятанную за лестницей. Дверь вела в подвал, которого он раньше не замечал.

Подземное пространство было большим и полностью оборудованным, с вентиляционной системой, освещением и даже небольшим баром. Ли обнаружил явные признаки того, что там кто-то жил, и ему стало жутко.

Он связался с предыдущей владелицей, женщиной по фамилии Чжан, и обвинил ее в том, что она намеренно скрыла подвал во время продажи. Чжан ответила: «Я продала вам дом, но я никогда не говорила, что подвал входит в его стоимость».

Она утверждала, что подвал был ее личным местом для отдыха, а не частью перечисленного имущества или договора купли-продажи. «Если подвал принадлежит вам, то где я должна отдыхать в свободное время?» - сказала она.

Как женщина проникала в подвал и выходила из него - непонятно.

Ли настаивал на том, что, заплатив полную цену за недвижимость, подвал должен принадлежать ему на законных основаниях и решил обратиться в суд.

Суд вынес решение в пользу Ли, обязав Чжан выплатить денежную компенсацию и подтвердить его законное право собственности на подвал.