ГОРОСКОП НА 6 ФЕВРАЛЯ Овнам надо быть осторожнее с деньгами, а Львам – отдохнуть

Вторая половина дня – время, когда захочется что-то изменить и сразу начать действовать. Но все же лучше не торопиться. Некоторые решения вовсе не обязательно воплощать в жизнь немедленно. Гораздо лучше спокойно все обдумать.

Овен

Отличный день для важных встреч, особенно с людьми, которые приехали издалека. Вы быстро найдете с ними общий язык, сможете договориться о каких-то важных вещах. Не исключено, что они предложат что-то интересное, и отказываться вам не захочется. Прислушайтесь к интуиции, она обязательно подскажет, как лучше действовать. Осторожнее с деньгами: покупки едва ли будут удачными, возможны напрасные расходы. Некоторые Овны могут потратить значительные суммы на исполнение мимолетных желаний, о которых вскоре забыли бы.

Телец

Возьмитесь за серьезное и важное дело. Вы удивитесь тому, насколько быстро удастся достичь нужного результата, и как мало усилий для этого потребуются. Звезды будут на вашей стороне, их поддержка поможет добиться успеха там, где вы совсем на него не рассчитывали. Хорошо проявлять инициативу и в делах, и в личных отношениях. В первой половине дня вас ждут интересные встречи. Во второй же наверняка захочется побыть наедине с собой – так вы гораздо лучше отдохнете, быстрее восстановите силы. Это время подойдет для учебы и творческих занятий.

Близнецы