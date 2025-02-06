Жительница Таллинна Вероника была шокирована условиями в местном отеле Dzingel. По ее словам, на утро в номере были обнаружены клопы, а также пятна крови под простыней.
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ФОТО ⟩ Жительница Таллинна обескуражена находкой в местном отеле: «Жуки и пятна крови под простыней!»
Вероника рассказала редакции, что отель был забронирован с 24 по 26 января этого года для детской футбольной команды из Финляндии: «Одним из условий организаторов турнира было, что все иностранные команды должны выбрать отель из списка предложенных».