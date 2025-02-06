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ФОТО Жительница Таллинна обескуражена находкой в местном отеле: «Жуки и пятна крови под простыней!»

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Фото статьи
Фото: Личный архив читателя.

Жительница Таллинна Вероника была шокирована условиями в местном отеле Dzingel. По ее словам, на утро в номере были обнаружены клопы, а также пятна крови под простыней.

Вероника рассказала редакции, что отель был забронирован с 24 по 26 января этого года для детской футбольной команды из Финляндии: «Одним из условий организаторов турнира было, что все иностранные команды должны выбрать отель из списка предложенных».

По ее словам, на выбор было всего четыре варианта: хостел Männiku и отели Dzingel, Go Shnelli и Meriton Spa: «Ближе всего к месту проведения соревнований был именно отель Dzingel, так что мы выбрали его. Хоть я и родилась в Таллинне, про этот отель я ранее не слышала ничего, что уж говорить про гостей из Финляндии».

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