ФОТО Жительница Таллинна обескуражена находкой в местном отеле: «Жуки и пятна крови под простыней!»

Вероника рассказала редакции, что отель был забронирован с 24 по 26 января этого года для детской футбольной команды из Финляндии: «Одним из условий организаторов турнира было, что все иностранные команды должны выбрать отель из списка предложенных».

По ее словам, на выбор было всего четыре варианта: хостел Männiku и отели Dzingel, Go Shnelli и Meriton Spa: «Ближе всего к месту проведения соревнований был именно отель Dzingel, так что мы выбрали его. Хоть я и родилась в Таллинне, про этот отель я ранее не слышала ничего, что уж говорить про гостей из Финляндии».