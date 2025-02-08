ФОТО И ВИДЕО «Неудобно, надо протискиваться!» Жители Таллинна высказались об обновленных автобусных остановках

«Неудобно, надо протискиваться!»

Объездив несколько остановок в двух районах Таллинна, мы убедились, что фирма, отвечающая за расположение урн, почему-то посчитала ненужным устанавливать их везде на одинаковом расстоянии от автобусных павильонов. На одни остановках урны стоят дальше от павильонов, на других - чуть ближе, а где-то и вовсе - почти впритык к ним.

«А я редко на автобусах езжу. Это я сейчас на остановке стою - ребенка жду. Я на машине в основном передвигаюсь. Так что извините», - с улыбкой признается Юля в том, что расположение урн возле павильонов ее не заботит.

Лилия отмечает, что урны действительно установлены слишком близко к боковым стенам автобусных павильонов, на которых висят расписания общественного транспорта. «Расписание смотреть неудобно. Надо урны отодвинуть немножко назад», - говорит она.

По словам Эльмиры, она редко встречала остановки, на которых урны были близко расположены к павильону: «В Мустамяэ, по-моему, одна такая есть, а так... В принципе, особо таких не видела». Но все же она отмечает, что очень неудобно, когда урна установлена рядом с расписанием. «Надо протискиваться!» - говорит она. А на вопрос, было ли удобнее раньше, когда таблицы с расписанием висели на столбе рядом с остановкой, Эльмира отвечает положительно. «Как-то привычнее», - добавляет она.

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