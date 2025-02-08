В прошлом году в Таллинне стали менять старые автобусные павильоны на новые. Выглядят они очень стильно и минималистично: темно-серый каркас и стеклянные стенки. Однако есть одно «но», которое удивляет жителей Таллинна. Смотрите фото и видео!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Неудобно, надо протискиваться!» Жители Таллинна высказались об обновленных автобусных остановках
Если раньше таблицы с расписанием автобусов висели на столбах, расположенных возле остановок, то теперь время прибытия общественного транспорта можно найти на боковой стенке павильона, снаружи. Вроде бы удобно: не надо никуда отходить. Только вот в некоторых местах урны расположены настолько близко к боковой стенке павильона, что не все могут подойти и посмотреть расписание.
Перед тем как отправиться проверять ситуацию на разных автобусных остановках, мы обратились за комментарием в Таллиннскую горуправу и фирму JCDecaux Eesti OÜ, которая отвечает за установку и обслуживание новых павильонов.
Исполнительный директор JCDecaux Eesti OÜ Кристийна Сепп подтвердила, что их фирма обслуживает автобусные павильоны, однако урны находятся в зоне ответственности города.
«На некоторых остановках общественного транспорта наша фирма-партнер по обслуживанию установила урны слишком близко к расписаниям. Из-за этого люди, ожидающие подходящий им общественный транспорт, не могли подойти к расписанию», - подтверждает глава отдела благоустройства городской среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Эркки Вахеоя.
Он добавляет: «При оформлении заказа на установку урн мы указали, что необходимо учитывать доступ к расписанию общественного транспорта, а также оставлять достаточно места у автобусного павильона для замены расписания. Однако, видимо, в некоторых местах урны все же были установлены слишком близко».
На вопрос, кто конкретно отвечает за расположение урн возле автобусных остановок, Вахеоя отвечать отказывается: «В данном случае не важно, кто установил эти урны, главное, чтобы информация о недостатках дошла до Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Тогда мы сможем оперативно отреагировать и при необходимости попросить фирму-партнера по обслуживанию переместить урны подальше».
«Неудобно, надо протискиваться!»
Объездив несколько остановок в двух районах Таллинна, мы убедились, что фирма, отвечающая за расположение урн, почему-то посчитала ненужным устанавливать их везде на одинаковом расстоянии от автобусных павильонов. На одни остановках урны стоят дальше от павильонов, на других - чуть ближе, а где-то и вовсе - почти впритык к ним.
«А я редко на автобусах езжу. Это я сейчас на остановке стою - ребенка жду. Я на машине в основном передвигаюсь. Так что извините», - с улыбкой признается Юля в том, что расположение урн возле павильонов ее не заботит.
Лилия отмечает, что урны действительно установлены слишком близко к боковым стенам автобусных павильонов, на которых висят расписания общественного транспорта. «Расписание смотреть неудобно. Надо урны отодвинуть немножко назад», - говорит она.
По словам Эльмиры, она редко встречала остановки, на которых урны были близко расположены к павильону: «В Мустамяэ, по-моему, одна такая есть, а так... В принципе, особо таких не видела». Но все же она отмечает, что очень неудобно, когда урна установлена рядом с расписанием. «Надо протискиваться!» - говорит она. А на вопрос, было ли удобнее раньше, когда таблицы с расписанием висели на столбе рядом с остановкой, Эльмира отвечает положительно. «Как-то привычнее», - добавляет она.
Смотрите фото и видео!