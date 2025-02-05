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Недовольный посетитель ресторана Стефана Айрапетяна: «Противно смотреть на такое высокомерие и наглость»

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Фото статьи
Фото: Elu24 kollaaž

«Знаешь, Стефан, крайне неприятно наблюдать такое высокомерие и наглость», - резко высказался в соцсетях один из посетителей ресторана, принадлежащего музыканту. Поскольку, по словам самого Стефана Айрапетяна, этот комментарий не соответствует действительности, он решил ответить в социальных сетях. «Я вас и не жду в своем гриль-баре!» - не сдержался он.

В ноябре прошлого года музыкант Стефан Айрапетян открыл в Таллинне свой ресторан Steff Grill.

До сих пор музыкант делился в своих социальных сетях только хвалебными отзывами клиентов, но во вторник вечером он опубликовал в Instagram совершенно другой комментарий.

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