Недовольный посетитель ресторана Стефана Айрапетяна: «Противно смотреть на такое высокомерие и наглость»

«Знаешь, Стефан, крайне неприятно наблюдать такое высокомерие и наглость», - резко высказался в соцсетях один из посетителей ресторана, принадлежащего музыканту. Поскольку, по словам самого Стефана Айрапетяна, этот комментарий не соответствует действительности, он решил ответить в социальных сетях. «Я вас и не жду в своем гриль-баре!» - не сдержался он.