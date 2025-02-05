В среду днем полиция получила сообщение о подозрительном чемодане, оставленном на дороге в центре Таллинна. На перекрестке возле торгового центра Stockmann было перекрыто движение, а чемодан начал проверять робот-сапер. Редакция Elu24 получила видеозаписи от мужчины, который в тот момент находился неподалеку. «Паники нет. Людей больше интересует робот-сапер, которого отправили на место», - сказал он.
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ВИДЕО ⟩ Очевидец ситуации в центре Таллинна: «Паники из-за подозрительного чемодана не было, людей интересовал робот-сапер»
Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение о подозрительном чемодане поступило на пульт дежурного в 12.14. Пожарные и полицейские оцепили опасную зону и перекрыли движение.