Незапланированные траты и эмоциональные перепады: астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, чего ждать от февраля

Основные темы месяца - власть, карьера, оформление документов. В этом месяце хорошо заручиться поддержкой единомышленников, работать в команде. Вероятны незапланированные траты, особенного внимания потребуют дети. Больше разговаривайте со своими детьми, у них возможны сильные эмоциональные перепады настроения в феврале.

В целом достаточно эмоциональный месяц, где на поверхность выйдут несдержанные обещания и предательства. Помимо эмоций может быть суета, а также много движения и перемещений как внутри города, в котором вы живете, так и по миру.