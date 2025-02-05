Новый год Деревянной Змеи открывает месяц Земляного Тигра, который продлится до 5 марта. Эстонский астролог Ольга Кирну рассказала, чего ждать в феврале.
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Незапланированные траты и эмоциональные перепады: астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, чего ждать от февраля
Основные темы месяца - власть, карьера, оформление документов. В этом месяце хорошо заручиться поддержкой единомышленников, работать в команде. Вероятны незапланированные траты, особенного внимания потребуют дети. Больше разговаривайте со своими детьми, у них возможны сильные эмоциональные перепады настроения в феврале.