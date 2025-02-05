Канье Уэст рассказал о своем диагнозе: «Это лишило меня контроля»

Новое заболевание удалось выявить благодаря супруге Канье Бьянке Ценсори. Она прежде уже общалась с теми, кто страдает биполярным расстройством, а понаблюдав за поведением возлюбленного, заметила, что у него явно другая проблема, и отправила его к специалисту.

По словам Уэста, он побывал у того же доктора, у которого наблюдается Джастин Бибер. Там он и узнал, что на самом деле у него аутизм. Рассуждая о своем состоянии, Йе сравнил себя с героем фильма «Человек дождя», который также страдал аутизмом, а еще заметил, что больше всего от этого страдают его близкие, ведь они не могут контролировать его поведение и некоторые высказывания.