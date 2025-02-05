Канье Уэст подтвердил, что у него аутизм. Об этом рэпер рассказал в свежем интервью для The Download. Он признался, что ранее у него выявили биполярное расстройство, однако этот диагноз был поставлен по ошибке.
Канье Уэст рассказал о своем диагнозе: «Это лишило меня контроля»
Новое заболевание удалось выявить благодаря супруге Канье Бьянке Ценсори. Она прежде уже общалась с теми, кто страдает биполярным расстройством, а понаблюдав за поведением возлюбленного, заметила, что у него явно другая проблема, и отправила его к специалисту.
По словам Уэста, он побывал у того же доктора, у которого наблюдается Джастин Бибер. Там он и узнал, что на самом деле у него аутизм. Рассуждая о своем состоянии, Йе сравнил себя с героем фильма «Человек дождя», который также страдал аутизмом, а еще заметил, что больше всего от этого страдают его близкие, ведь они не могут контролировать его поведение и некоторые высказывания.
А к нескольким публичным срывам Канье подталкивало именно ощущение бессилия, вызванное расстройством. «Постоянное чувство отсутствия контроля лишило меня контроля», - заключил он.
К слову, Уэст уже давно подозревал, что у него аутизм: первые признаки расстройства он заметил еще несколько лет назад, о чем рассказал в интервью Илону Маску.