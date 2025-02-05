В редакцию Limon.ee обратился житель Ласнамяэ Василий Райчонок, председатель квартирного товарищества Линнамяэ, 43. По его словам, предприятие Enefit навязало их квартирному товариществу договор на поставку электроэнергии, расторжение которого обойдется в кругленькую сумму.
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Председатель квартирного товарищества в Ласнамяэ: «Enefit принудило нас заключить договор на поставку электроэнергии»
Василий Райчонок рассказал, что договор с Enefit на поставку электроэнергии был заключен еще до его вступления в должность председателя КТ. «Я думал отказаться от договора и раньше, так как посчитал, что нам это не выгодно. По действующему договору мы сильно переплачиваем», - объясняет председатель Райчонок.