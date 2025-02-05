Председатель квартирного товарищества в Ласнамяэ: «Enefit принудило нас заключить договор на поставку электроэнергии»

Василий Райчонок рассказал, что договор с Enefit на поставку электроэнергии был заключен еще до его вступления в должность председателя КТ. «Я думал отказаться от договора и раньше, так как посчитал, что нам это не выгодно. По действующему договору мы сильно переплачиваем», - объясняет председатель Райчонок.