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«Я боюсь за будущее своих детей»: мать-одиночку с инвалидностью вынуждают выехать из социального жилья

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Фото статьи
Фото: Фото читателя.

С мая 2024 года в Таллинне вступили в силу новые правила предоставления городского жилья. Теперь оно рассматривается как временная мера поддержки для жителей, оказавшихся в сложной ситуации, и предоставляется на ограниченный срок. Однако для некоторых жителей города эти нововведения стали источником тревоги.

В редакцию обратилась Инна (имя изменено, известно редакции), мать-одиночка, которая из-за новых правил оказалась в сложной жизненной ситуации.​

«Мы живем здесь семь лет. И что теперь?»

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