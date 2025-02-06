С мая 2024 года в Таллинне вступили в силу новые правила предоставления городского жилья. Теперь оно рассматривается как временная мера поддержки для жителей, оказавшихся в сложной ситуации, и предоставляется на ограниченный срок. Однако для некоторых жителей города эти нововведения стали источником тревоги.
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«Я боюсь за будущее своих детей»: мать-одиночку с инвалидностью вынуждают выехать из социального жилья
В редакцию обратилась Инна (имя изменено, известно редакции), мать-одиночка, которая из-за новых правил оказалась в сложной жизненной ситуации.
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- съемная квартира
- департамент городского имущества
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- где жить?
- Департамент социальной помощи и здравоохранения