Максим Галкин опубликовал новое фото Аллы Пугачевой

В комментариях снова удивились тому, как молодо выглядит Пугачева: «Алла Борисовна все молодеет», «Вне времени, вне возраста», «У этой женщины нет возраста».

Максим Галкин выступил против действий российских властей после начала войны в Украине. Вместе с Аллой Пугачевой и детьми он уехал из России, а позже переехал в Израиль. Незадолго до этого Артиста также внесли в список иностранных агентов из-за критики действий российских властей.