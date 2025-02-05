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Максим Галкин опубликовал новое фото Аллы Пугачевой

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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Максим Галкин опубликовал в Instagram новое фото своей жены Аллы. На снимке 75-летняя Алла Пугачева позирует в черном плаще, под которым видны обтягивающие кожаные штаны и кофта с белым воротником.

«Доброго вечера вам», - подписал Максим Галкин фото жены.

В комментариях снова удивились тому, как молодо выглядит Пугачева: «Алла Борисовна все молодеет», «Вне времени, вне возраста», «У этой женщины нет возраста».

Максим Галкин выступил против действий российских властей после начала войны в Украине. Вместе с Аллой Пугачевой и детьми он уехал из России, а позже переехал в Израиль. Незадолго до этого Артиста также внесли в список иностранных агентов из-за критики действий российских властей.

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