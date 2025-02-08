А ВЫ ЗНАЛИ? Торговые сети рассказали, можно ли фотографировать в магазинах Эстонии

Наверняка вы не раз слышали истории, когда, например, мужчина фотографирует что-то в магазине и посылает снимок жене, чтобы удостовериться, что покупает нужный товар. Но не всегда такое, казалось бы, невинное действие не влечет за собой последствий.

Житель Таллинна Иван рассказал, что периодически делает фото продуктов или средств гигиены в магазине и отправляет снимки жене, чтобы точно купить то, что надо. «Конечно, я видел таблички на входных дверях магазинов о том, что съемка запрещена. Но всегда думал, что речь идет о профессиональной деятельности, а не о фото товаров на телефон», - говорит он.

По его словам, к нему несколько раз подходили охранники и спрашивали, зачем он делает фото. «Один раз охранник даже сказал, что съемка в магазине запрещена и требовал удалить фото», - возмущается Иван.

Мы решили выяснить, действительно ли в магазинах Эстонии запрещено делать фото даже на телефон.

Руководитель отдела коммуникаций Prisma Peremarket Керту Кярк объясняет, что съемка и фотографирование в магазинах Prisma запрещены в первую очередь для обеспечения конфиденциальности сотрудников.

«К сожалению, время от времени встречаются клиенты, которые снимают или фотографируют работников магазина и размещают эти материалы в социальных сетях. Поэтому в целях защиты наших сотрудников мы запретили такую деятельность», - говорит она.