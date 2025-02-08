Вы хоть раз фотографировали товар в магазине? Скорее всего да. Но можно ли в принципе снимать в торговых точках Эстонии? Портал Limon.ee решил это выяснить.
А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Торговые сети рассказали, можно ли фотографировать в магазинах Эстонии
Наверняка вы не раз слышали истории, когда, например, мужчина фотографирует что-то в магазине и посылает снимок жене, чтобы удостовериться, что покупает нужный товар. Но не всегда такое, казалось бы, невинное действие не влечет за собой последствий.
Житель Таллинна Иван рассказал, что периодически делает фото продуктов или средств гигиены в магазине и отправляет снимки жене, чтобы точно купить то, что надо. «Конечно, я видел таблички на входных дверях магазинов о том, что съемка запрещена. Но всегда думал, что речь идет о профессиональной деятельности, а не о фото товаров на телефон», - говорит он.
По его словам, к нему несколько раз подходили охранники и спрашивали, зачем он делает фото. «Один раз охранник даже сказал, что съемка в магазине запрещена и требовал удалить фото», - возмущается Иван.
Мы решили выяснить, действительно ли в магазинах Эстонии запрещено делать фото даже на телефон.
Руководитель отдела коммуникаций Prisma Peremarket Керту Кярк объясняет, что съемка и фотографирование в магазинах Prisma запрещены в первую очередь для обеспечения конфиденциальности сотрудников.
«К сожалению, время от времени встречаются клиенты, которые снимают или фотографируют работников магазина и размещают эти материалы в социальных сетях. Поэтому в целях защиты наших сотрудников мы запретили такую деятельность», - говорит она.
Фотографирование товаров для личного пользования, по мнению Карк, понятно и до сих пор не вызывало серьезных проблем у сети магазинов Prisma. Она добавляет, что профессиональная же съемка и фотографирование, в том числе и деятельность блогера, всегда должны быть заранее согласованы с руководителем отдела коммуникаций Prisma.
Cпециалист по связям с общественностью Lidl Eesti Каспар Кютт сказал, что в магазинах Lidl разрешено фотографировать товары, но запрещено снимать других людей.
«Это означает, что нельзя фотографировать или снимать на видео сотрудников магазина, сотрудников службы безопасности и посетителей. Профессиональная фото- и видеосъемка, разумеется, должна быть заранее согласована», - объяснил он.
Руководитель отдела коммуникаций Selver Марианн Ярвела также подтверждает, что все видео-, фотосъемки и создание контента для социальных сетей должны быть заранее согласованы с отделом маркетинга Selver. В случае согласия соответствующий магазин будет уведомлен о проведении съемки или фотосессии. Фотографирование без разрешения не допускается.
«Если клиент делает фотографию отдельного товара для личного пользования, мы относимся к этому с пониманием, и никто не будет запрещать. Однако если съемка мешает другим клиентам, нарушает их конфиденциальность или если товары фотографируются, снимаются чрезмерно, вмешается охрана», - поясняет она.
Руководитель отдела маркетинга Rimi Eesti Марта Вихтре говорит, что в магазинах их сети фотографирование разрешено по предварительной договоренности.
«То, что кто-то приходит в магазин и снимает или фотографирует все и всех на мобильный телефон, не приветствуется, и охранник имеет право сделать клиенту замечание. В наше время очень трудно понять, что и с какой целью кто-то фотографирует, поэтому действуют такие ограничения. Запрет на съемку введен для защиты конфиденциальности наших сотрудников и клиентов. Мы хотим избежать ситуаций, когда люди в наших магазинах могут случайно попасть на фото или видео без их согласия», - объясняет Вихтре.
Она добавляет, что клиенты используют телефоны и для других целей, и не всегда понятно, используется ли устройство для сканирования товаров, QR-кодов, поиска информации о продукте или для чего-то еще. «Это означает, что проверять и запрещать каждому клиенту нецелесообразно, но сотрудники магазина и охранники хорошо замечают людей, которые "подозрительно" себя ведут», - говорит представитель Rimi Eesti.
Руководитель отдела коммуникаций MAXIMA Eesti Яника Яаго также подтверждает, что фото- и видеосъемка с использованием профессиональной техники без соответствующего разрешения категорически запрещены даже при отсутствии наклейки и всегда должны быть согласованы заранее.
«Касательно остального, как правило, если на двери магазина есть наклейка, запрещающая определенные действия, то этот запрет распространяется на всю подобную деятельность, независимо от используемых средств, и охранники имеют право обращать на это внимание клиентов», - объясняет Яаго.