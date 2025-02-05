В понедельник, 3 февраля, Вере Брежневой исполнилось 43 года. Певица отметила день рождения в Париже, где ранее посетила Неделю моды, и показала в соцсетях свой праздничный образ.
ФОТО ⟩ Вера Брежнева отметила день рождения в Париже
На снимках бывшая супруга Константина Меладзе позирует в ресторане в черном платье с вырезом в форме сердца и с перьями на рукавах. Брежнева задула свечу на торте и поблагодарила подписчиков за поздравления: «Я так тронута вашими прекрасными словами. Блаженство разделить с вами мою любовь».
В ноябре прошлого года Вера Брежнева призналась, что состоит в новых отношениях. С 61-летним продюсером Константином Меладзе экс-солистка группы «ВИА Гра» развелась в 2023 году после восьми лет брака. Отношения пары начались еще в 2005 году, когда они оба были в браке с другими людьми. У Веры есть две дочери: 23-летняя Соня от Виталия Войченко и 15-летняя Сара от экс-супруга Михаила Кипермана.