ФОТО Вера Брежнева отметила день рождения в Париже

На снимках бывшая супруга Константина Меладзе позирует в ресторане в черном платье с вырезом в форме сердца и с перьями на рукавах. Брежнева задула свечу на торте и поблагодарила подписчиков за поздравления: «Я так тронута вашими прекрасными словами. Блаженство разделить с вами мою любовь».

В ноябре прошлого года Вера Брежнева призналась, что состоит в новых отношениях. С 61-летним продюсером Константином Меладзе экс-солистка группы «ВИА Гра» развелась в 2023 году после восьми лет брака. Отношения пары начались еще в 2005 году, когда они оба были в браке с другими людьми. У Веры есть две дочери: 23-летняя Соня от Виталия Войченко и 15-летняя Сара от экс-супруга Михаила Кипермана.​