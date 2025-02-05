Турист выиграл бесплатный круиз, но в итоге получил счет на 47 тысяч долларов

Круиз, который Кэмерон и его подруга Тамра Маситерман выиграли бесплатно, стартовал 5 января из Майами и должен был длиться неделю. Однако спустя несколько дней после начала путешествия мужчина почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью на борту.

Через три дня Кэмерон выздоровел, но ему предъявили огромный счет. Круизная компания автоматически списала деньги с его двух кредитных карт, использовав лимиты полностью, оставив мужчину в долгу на 21 000 долларов.

Пара заранее приобрела туристическую страховку у самой Norwegian Cruise Line, предполагая, что это обеспечит защиту в подобных ситуациях. Однако страховка покрывала лишь до 20 000 долларов, и пара столкнулась с бюрократическими сложностями при подаче иска.

«Страховая компания требует, чтобы мы сначала попытались получить компенсацию от медицинской страховки. Но наша медстраховка не распространяется на лечение за границей», - объясняет Мастерман.

Представители Norwegian Cruise Line заявили, что их тарифы соответствуют стандартам. Однако в среду, 29 января, компания заявила, что пересматривает обоснованность суммы, выставленной за лечение гриппа.​