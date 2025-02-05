Стиль принцессы Уэльской - то, что обсуждают со времен ее студенчества, когда она только-только познакомилась с принцем Уильямом. Этим фактом о себе, впрочем, Кейт Миддлтон не гордится. Скоро она запретит СМИ обсуждать ее наряды, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник.
Кейт Миддлтон запретит обсуждать ее наряды в интернете: в чем дело?
Таким образом будущая королева хочет сосредоточить внимание общественности на своей благотворительной деятельности. Дело в том, что публика реагирует на ее инициативы гораздо менее бурно, чем на гардероб. «Она хочет, чтобы внимание было сосредоточено на действительно важных вопросах, людях и делах, которые она освещает», - пояснил собеседник издания.
Кейт, впрочем, понимает, что поклонники искренне интересуются ее стилем, а потому сделает исключение. Пресс-служба будет присылать информацию о нарядах Миддлтон с официальных мероприятий.
Будем честны: принцесса Уэльская интересна публике не только из-за одежды.