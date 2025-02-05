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Кейт Миддлтон запретит обсуждать ее наряды в интернете: в чем дело?

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Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон. Фото: Tayfun Salci

Стиль принцессы Уэльской - то, что обсуждают со времен ее студенчества, когда она только-только познакомилась с принцем Уильямом. Этим фактом о себе, впрочем, Кейт Миддлтон не гордится. Скоро она запретит СМИ обсуждать ее наряды, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник.

Таким образом будущая королева хочет сосредоточить внимание общественности на своей благотворительной деятельности. Дело в том, что публика реагирует на ее инициативы гораздо менее бурно, чем на гардероб. «Она хочет, чтобы внимание было сосредоточено на действительно важных вопросах, людях и делах, которые она освещает», - пояснил собеседник издания.

Кейт, впрочем, понимает, что поклонники искренне интересуются ее стилем, а потому сделает исключение. Пресс-служба будет присылать информацию о нарядах Миддлтон с официальных мероприятий.

Будем честны: принцесса Уэльская интересна публике не только из-за одежды.

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