Кейт Миддлтон запретит обсуждать ее наряды в интернете: в чем дело?

Таким образом будущая королева хочет сосредоточить внимание общественности на своей благотворительной деятельности. Дело в том, что публика реагирует на ее инициативы гораздо менее бурно, чем на гардероб. «Она хочет, чтобы внимание было сосредоточено на действительно важных вопросах, людях и делах, которые она освещает», - пояснил собеседник издания.