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Глава МВД о пятничной вечеринке: «Люди были рады, да и мне было весело»

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Фото статьи
Фото: Sander Ilvest

«Я ставил песни Анне Вески, Fix, Tsirkus, все такие веселые композиции. Люди были рады», - вспомнил в утреннем эфире Vikerhommik министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пятничный вечер, когда он выступил с диджей-сетом в одном из таллиннских баров. 

Во вторник утром министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс выступил в эфире радиостанции Vikerraadio, где рассказал о противостоянии между монастырем Куремяэ и Министерством внутренних дел.

Дело в том, что настоятельница монастыря Куремяэ игуменья Филарета накануне отправила министрам и Рийгикогу письмо, в котором вновь заявила, что после внесения изменений в Закон о церквях и приходах монастырь вынужден закрыться, поскольку Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата (ЭПЦ МП) не видит возможности сменить юрисдикцию.

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