«Я ставил песни Анне Вески, Fix, Tsirkus, все такие веселые композиции. Люди были рады», - вспомнил в утреннем эфире Vikerhommik министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пятничный вечер, когда он выступил с диджей-сетом в одном из таллиннских баров.
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Глава МВД о пятничной вечеринке: «Люди были рады, да и мне было весело»
Во вторник утром министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс выступил в эфире радиостанции Vikerraadio, где рассказал о противостоянии между монастырем Куремяэ и Министерством внутренних дел.