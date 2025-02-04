Глава МВД о пятничной вечеринке: «Люди были рады, да и мне было весело»

«Я ставил песни Анне Вески, Fix, Tsirkus, все такие веселые композиции. Люди были рады», - вспомнил в утреннем эфире Vikerhommik министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пятничный вечер, когда он выступил с диджей-сетом в одном из таллиннских баров.