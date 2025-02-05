Нейробиолог рассказал, как побороть страх во время авиаперелета

«Оглянитесь вокруг. Видите ли вы паникующих бортпроводников? Других пассажиров? Реальность такова, что полет статистически безопаснее, чем большинство повседневных дел, включая переход улицы», - успокаивает эксперт.

Кроме того, по словам Рамоса, один из лучших способов обуздать волнение при авиаперелете - отвлечение внимания. Чтение захватывающей книги, развлекательный подкаст или даже просмотр фильма во время полета могут перенаправить мозг от навязчивых тревог.

«Время летит, когда вы погружены во что-то приятное, и прежде чем вы это осознаете, вы приземляетесь в пункте назначения», - добавил он.

Если же беспокойство усиливается во время полета, перезагрузить мозг могут помочь простые упражнения на заземление. В частности, доктор Рамос рекомендует метод дыхания 4-4-4, при котором вы вдыхаете в течение четырех секунд, задерживаете дыхание на четыре секунды и выдыхаете в течение четырех секунд. Этот метод замедляет реакцию нервной системы на стресс и способствует расслаблению.

Еще одна эффективная стратегия - заземляющее упражнение 5-4-3-2-1, которое переключает внимание с тревожных мыслей, задействуя чувства. Для этого нейробиолог советует определить пять вещей, которые вы видите, четыре вещи, которые вы можете потрогать, три звука, которые вы слышите, две вещи, которые вы можете понюхать, и одну вещь, которую вы можете попробовать на вкус. Этот метод заставляет разум восстановить связь с настоящим моментом, снижая интенсивность беспокойства.

Также доктор Рамос призывает использовать позитивный внутренний диалог, напоминая себе о том, что беспокойство временно, а авиаперелеты исключительно безопасны. Тем, кому нужна поддержка, дополнительный уровень спокойствия могут обеспечить подкасты с управляемой медитацией.

«При правильном настрое полет может превратиться из чего-то ужасающего в нечто волнующее. Все дело в том, как вы тренируете свой мозг реагировать», - заключил он.