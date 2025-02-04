На прошлой неделе жители Словении выбрали своего представителя на конкурс Евровидение - им стал 39-летний артист и комик по имени Клемен. В честь своей победы он опубликовал видео, в котором пародирует всех артистов, выигравших конкурс, в том числе Дэйва Бентона.
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Вовлеченный в расистский скандал в Словении Дэйв Бентон: «Это идиотизм, я точно не обижен»
Дэйв Бентон, победивший в 2001 году на Евровидении в Копенгагене вместе с Танелем Падаром, - единственный чернокожий артист, одержавший победу на крупнейшем европейском песенном конкурсе. Поэтому художник из Словении покрасил свои руки и лицо коричневыми и принялся пародировать Бентона.