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Вовлеченный в расистский скандал в Словении Дэйв Бентон: «Это идиотизм, я точно не обижен»

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Фото статьи
Фото: PEETER LANGOVITS / kaader YouTube'i videost

На прошлой неделе жители Словении выбрали своего представителя на конкурс Евровидение - им стал 39-летний артист и комик по имени Клемен. В честь своей победы он опубликовал видео, в котором пародирует всех артистов, выигравших конкурс, в том числе Дэйва Бентона.

Дэйв Бентон, победивший в 2001 году на Евровидении в Копенгагене вместе с Танелем Падаром, - единственный чернокожий артист, одержавший победу на крупнейшем европейском песенном конкурсе. Поэтому художник из Словении покрасил свои руки и лицо коричневыми и принялся пародировать Бентона.​

Однако практика blackface (грим, при котором белокожий человек красит свое лицо, чтобы стать чернокожим - прим.ред) в последние десятилетия считается оскорбительной и осуждается во многих странах, в том числе в Эстонии.

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