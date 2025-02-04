Вовлеченный в расистский скандал в Словении Дэйв Бентон: «Это идиотизм, я точно не обижен»

На прошлой неделе жители Словении выбрали своего представителя на конкурс Евровидение - им стал 39-летний артист и комик по имени Клемен. В честь своей победы он опубликовал видео, в котором пародирует всех артистов, выигравших конкурс, в том числе Дэйва Бентона.