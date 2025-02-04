Бывшая супруга трагически ушедшего из жизни в прошлом году латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анна Седокова прервала молчание и опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте.
ВИДЕО ⟩ Анна Седокова вышла на связь: «Я каждый день все это время пыталась...»
Седокова обратилась к подписчикам, напомнив, что они знакомы с ней уже 20 лет. Ее фолловеры были свидетелями многих успехов, взлетов и падений: «Вы свидетели периода моей жизни, который я не пожелала бы никому».
«Я каждый день все это время пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали и не сдавались, даже когда сдалась я. Я попробую делать то, что у меня получается лучше всего - писать свои песни и давать концерты. Даже если я буду нужна всего одному человеку в этой жизни, я буду пробовать это делать», - сказала Анна на видео.
В ролике знаменитость ни словом не обмолвилась о смерти своего бывшего супруга Яниса Тиммы.
Как ранее сообщалось, Тимму нашли мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией было самоубийство. В настоящее время ведется расследование и возбуждено уголовное дело.