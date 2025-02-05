Житель Тарту постоянно сталкивается с неудобствами в магазине: «Почти каждый раз при выходе срабатывают ворота безопасности»

В Facebook-группе обсуждают, почему в магазине срабатывают ворота безопасности без видимой причины. «При выходе ворота безопасности начинают пищать в 90 процентах случаев», - говорит житель Тарту о своем местном магазине, добавляя, что в других местах у него такой проблемы нет.