В Facebook-группе обсуждают, почему в магазине срабатывают ворота безопасности без видимой причины. «При выходе ворота безопасности начинают пищать в 90 процентах случаев», - говорит житель Тарту о своем местном магазине, добавляя, что в других местах у него такой проблемы нет.
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Житель Тарту постоянно сталкивается с неудобствами в магазине: «Почти каждый раз при выходе срабатывают ворота безопасности»
В группе Märgatud: Tartus один из жителей города поделился своей проблемой. Он ежедневно посещает магазин Coop в районе Маарьямыйза, где пользуется только кассой самообслуживания.