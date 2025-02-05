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Житель Тарту постоянно сталкивается с неудобствами в магазине: «Почти каждый раз при выходе срабатывают ворота безопасности»

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Margus Ansu

В Facebook-группе обсуждают, почему в магазине срабатывают ворота безопасности без видимой причины. «При выходе ворота безопасности начинают пищать в 90 процентах случаев», - говорит житель Тарту о своем местном магазине, добавляя, что в других местах у него такой проблемы нет.

В группе Märgatud: Tartus один из жителей города поделился своей проблемой. Он ежедневно посещает магазин Coop в районе Маарьямыйза, где пользуется только кассой самообслуживания.

«При выходе ворота безопасности начинают пищать в 90 процентах случаев. Охранник не приходит, работники магазина не обращают внимания. Но ходить так неприятно. У кого-нибудь еще есть такая же проблема?» - написал он.

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