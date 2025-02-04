Химиотерапия, новая прическа и поддержка бойфренда: итальянская модель Бьянка Балти показала, как лечится от рака

40-летняя итальянская супермодель показала, как прошел ее первый и последний день химиотерапии, как старшая дочь Матильда побрила ей голову дома бритвой и как она потом отправилась завершить процедуру в салоне; показала, как работала на модных съемках, как танцевала с дочерьми для TikTok и как ее поддерживал бойфренд Алессандро Катрера.

«4 февраля. Всемирный день борьбы с раком. Это всегда был просто случайный день, о котором мне напоминали некоторые посты в Instagram. Рак не мог поселиться в моих мыслях, не говоря уже о моем теле», - написала Бьянка под снимками.

«14 октября я начала курс химиотерапии, который закончился 27 января, но, к моему огромному удивлению, в последние несколько месяцев я чувствовала себя такой живой, как никогда. Я больше не воспринимала свою жизнь как должное, а моя благодарность достигла пика. Все стало казаться настоящим благословением. Было трудно, и это еще не конец, но я бы не хотела, чтобы было иначе. Говорят: «То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее», но я считаю, что то, что меня не убило, заставило меня полюбить жизнь гораздо сильнее», - признается Бьянка.

В сентябре прошлого года Бьянка Балти рассказала, что у нее диагностировали рак яичников третьей стадии. За два года до этого модель сделала двойную мастэктомию из-за генетической предрасположенности к раку молочной железы и яичников. Тогда она отложила удаление яичников, так как планировала завести еще детей.

Бьянка была замужем дважды. В 2006 году она сыграла свадьбу с ассистентом фотографа Кристианом Лучиди, от которого спустя год родила дочь Матильду. Супруги развелись в 2010 году. В 2015 году модель родила вторую дочь Мию от Мэттью Макрэя, за которого в 2017 году вышла замуж. Вскоре пара рассталась. Сейчас Балти встречается с Алессандро Катрера.