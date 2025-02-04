Деми Мур показала кадры с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

«Моей крошке сегодня 31! С днем рождения, мой милый очаровательный ангелочек! Люблю тебя до луны!» - написала Деми.

На первом фото именинница позировала еще совсем маленькой, на других - уже взрослой. В частности, Таллула предстала с матерью и больным деменцией отцом Брюсом Уиллисом. Деми, ее бывший муж и их младшая дочь позировали на фоне розовой стены, а в один момент звезда «Крепкого орешка» поцеловал наследницу.

Также Таллула примерила футболку с изображением отца в молодости.

Уже более двух лет звезда «Пятого элемента» и «Крепкого орешка» борется с неизлечимым заболеванием. В марте 2022 года семья сообщила, что у Брюса Уиллиса диагностирована афазия, а в феврале 2023 года его жена Эмма рассказала, что у актера лобно-височная деменция (ЛСД). Семья все это время поддерживает Брюса и старается проводить как можно больше времени вместе.

Кроме Таллулы, Деми Мур родила от «крепкого орешка» дочерей Румер и Скаут. А сейчас он женат на Эмме Хеминг, с которой воспитывает дочерей Эвелин и Мейбл.

Недавно стало известно о помолвке Таллулы и ее бойфренда, музыканта Джастина Эйси. Будущий зять Брюса Уиллиса сделал предложение возлюбленной на новогодние праздники.