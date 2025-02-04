«​Баффи – истребительница вампиров» возвращается: Сара Мишель Геллар сыграет в сериале, но есть нюанс

Издание Variety сообщает, что Hulu близок к заказу пилотного эпизода нового сериала-сиквела. На этот раз главную роль охотницы на вампиров сыграет новая актриса, имя которой создатели пока что держат в секрете. Однако поклонников ждет и возвращение Сары Мишель Геллар, которая ранее сыграла Баффи. Правда, в сиквеле она перевоплотится в другую героиню. Известно, что артистка появится в сериале во второстепенной роли. По данным издания, звезда уже ведет переговоры о возвращении в проект.

Кадр из сериала «Баффи - истребительница вампиров». Фото: Postimees

Сценарий пилотного эпизода пишут сестры Нора и Лила Цукерман. А вот режиссером картины выступит обладательница премии «Оскар», известная по лентам «Земля кочевников», «Вечные», Хлоя Чжао. Производством будут заниматься 20th Television и Searchlight Television, продюсерами станут Гейл Берман, Фран и Каз Кузуи, Долли Партон. Подробности сюжета картины пока что не раскрываются, как и возможная дата выхода.

Однако в создании нового проекта, похоже, не будет участвовать Джосс Уидон, который работал над производством оригинального сериала. Его имени нет среди создателей сиквела. Вероятно, это связано с обвинениями в сторону Уидона. Ранее его коллеги отмечали, что он создавал токсичную атмосферу на съемках «Баффи - истребительница вампиров».

Отметим, что в 1992-м вышел одноименный фильм с Кристи Свонсон в главной роли. Впоследствии лента превратилась в культовый сериал, который выходил с 1997 по 2003 год.

Баффи Саммерс - обычная девушка-подросток, которая переезжает в городок Саннидейл и пытается жить нормальной жизнью. Но есть одна проблема: она - Избранная, то есть охотница на вампиров и демонов, которые атакуют людей. Баффи обладает необычайной силой, скоростью и боевыми навыками, позволяющими ей бороться со сверхъестественными существами.

Вместе с друзьями Уиллоу и Ксандером и наставником Рупертом Джайлзом она ведет борьбу против зла, одновременно сталкиваясь с проблемами подросткового возраста, в частности, любовью, дружбой, учебой.