Авиакомпания запретила пассажирам перевозить пауэрбанки в ручной клади

Как пишет The Independent, власти Южной Кореи начали расследование пожара, но причина пока не установлена. Впрочем, по словам экспертов, авиакатастрофы почти всегда вызваны совокупностью факторов.

Отмечается, что теперь ручная кладь пассажиров, проверенная при посадке и не содержащая внешних аккумуляторов, будет помечена и затем разрешена к перевозке в багажных отсеках на верхней полке. Меры начнут действовать в пятницу, 7 февраля 2025 года, на пробных маршрутах, а затем будут распространены на все рейсы.

Тем не менее пассажиры все же смогут взять на борт свои портативные зарядные устройства, однако их нужно будет держать при себе, чтобы можно было быстро обнаружить и устранить перегрев, дым или возгорание.

Air Busan заявила, что изменения, которые также будут включать дополнительную противопожарную подготовку экипажа и оборудование для локализации пожара на борту, были вызваны увеличением количества перегреваемых внешних аккумуляторов.

Пожар, начавшийся 28 января 2025 года во время подготовки к вылету в Гонконг, был обнаружен бортпроводником в верхнем багажном отсеке в задней левой части самолета, заявили в Air Busan. Все находившиеся на борту были благополучно эвакуированы.