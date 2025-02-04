Самое ожидаемое модное событие Эстонии возвращается!

Таллиннская неделя моды представит за два дня как свежие сезонные тренды, так элегантные наряды от известных дизайнеров​​.

«Показы вдохновляют на создание весенне-летнего гардероба. Для дизайнеров и их команд Неделя моды - это огромная нагрузка, но с точки зрения маркетинга необходимое и эмоционально вдохновляющее событие», - говорит креативный директор Tallinn Fashion Week Катрин Кульдма.

«Создание новых коллекций одежды - это результат огромного труда множества специалистов, которые остаются за кулисами. Неделя моды - это глубокий поклон всем профессионалам швейной и текстильной отрасли: от швей, технологов, вышивальщиков и вязальщиков до руководителей и владельцев фабрик», - добавляет она.

Откроют Неделю моды 20 марта Илона Абдуллаева и Анастасия Балак, известные бренды Brand NO.8, Mammu Couture, а также Марилин Сиккаль и обладательница «Золотой иглы» этой осени Тийна Талумеэс.

В этот раз в программе также будет мультибрендовый показ, который представит дизайнерский бутик LEVI. На подиуме можно будет увидеть работы пяти дизайнеров, уже знакомых публике Tallinn Fashion Week: Ханнеса Рюйтеля, Althea, Карин Раск, Вильве Унт и Ксении Йоост. Ксения Йоост, номинированная на «Серебряную иглу» в 2017 году, возвращается на подиум TFW спустя восемь лет. Ханнес Рюйтель получил «Серебряную иглу» в 2021 году, а Вильве Унт - в 2012 году.

В пятницу, помимо LEVI, свои коллекции представят Натали Ыннис, Лийна Стейн и Amanjeda by Katrin Kuldma.