Крупнейшее модное мероприятие Эстонии, Tallinn Fashion Week, вновь добавит весне стиля и блеска! 20 и 21 марта Центр русской культуры превратится в модную Мекку. Если хочешь оказаться в самом центре модного события - отмечай дату в календаре! Билеты поступят в продажу за месяц до начала события.
Самое ожидаемое модное событие Эстонии возвращается!
Таллиннская неделя моды представит за два дня как свежие сезонные тренды, так элегантные наряды от известных дизайнеров.
«Показы вдохновляют на создание весенне-летнего гардероба. Для дизайнеров и их команд Неделя моды - это огромная нагрузка, но с точки зрения маркетинга необходимое и эмоционально вдохновляющее событие», - говорит креативный директор Tallinn Fashion Week Катрин Кульдма.
«Создание новых коллекций одежды - это результат огромного труда множества специалистов, которые остаются за кулисами. Неделя моды - это глубокий поклон всем профессионалам швейной и текстильной отрасли: от швей, технологов, вышивальщиков и вязальщиков до руководителей и владельцев фабрик», - добавляет она.
Откроют Неделю моды 20 марта Илона Абдуллаева и Анастасия Балак, известные бренды Brand NO.8, Mammu Couture, а также Марилин Сиккаль и обладательница «Золотой иглы» этой осени Тийна Талумеэс.
В этот раз в программе также будет мультибрендовый показ, который представит дизайнерский бутик LEVI. На подиуме можно будет увидеть работы пяти дизайнеров, уже знакомых публике Tallinn Fashion Week: Ханнеса Рюйтеля, Althea, Карин Раск, Вильве Унт и Ксении Йоост. Ксения Йоост, номинированная на «Серебряную иглу» в 2017 году, возвращается на подиум TFW спустя восемь лет. Ханнес Рюйтель получил «Серебряную иглу» в 2021 году, а Вильве Унт - в 2012 году.
В пятницу, помимо LEVI, свои коллекции представят Натали Ыннис, Лийна Стейн и Amanjeda by Katrin Kuldma.
Одним из сюрпризов станет выступление двух молодых дизайнеров. «В этом сезоне мы еще активнее привлекаем к участию в Tallinn Fashion Week представителей всей эстонской индустрии моды, включая образовательные учреждения, готовящие будущих специалистов. В проекте задействованы молодые энтузиасты моды, организаторы и участники школьных показов», - говорит Катрин Кульдма.
На большую сцену выйдет победитель модного конкурса M21NSTREET от 21-й школы Таллинна Ральф Оскар Сийм, а также победительницы конкурса Roosad Käärid - дизайнерский дуэт Хелеэне Тоатер и Кармен Эмили Габор.
Этой весной Tallinn Fashion Week вновь удивит модных энтузиастов своей локацией. В этот раз мероприятие пройдет в Центре русской культуры.
«Это станет приятным сюрпризом для наших гостей. Расположение в центре Таллинна - идеально. Кроме удобства, новое место позволит вместить больше зрителей. В отличие от экстремального опыта прошлого сезона, когда показы проходили в бассейне, в этот раз мы предложим уютную театральную атмосферу и множество мягких сидений», - отмечает главный организатор Tallinn Fashion Week Ану Кикас.
С 2007 года Tallinn Fashion Week традиционно проходит в необычных местах - будь то кинозал, туннель или парковка. Прошлой весной Неделя моды предложила зрителям уникальный опыт, организовав показы в бассейне водного центра Kalev Spa.
Tallinn Fashion Week представляет Piper-Heidsieck Champagne, а проведение мероприятия поддерживают Absolut, Fazer, salonshop, Aili Puss Education, JOICO, Kalev Spa Hotell & Veekeskus и RGB Baltic.