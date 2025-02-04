Крупнейшее модное мероприятие Эстонии, Tallinn Fashion Week, вновь добавит весне стиля и блеска! 20 и 21 марта Центр русской культуры превратится в модную Мекку. Если хочешь оказаться в самом центре модного события - отмечай дату в календаре! Билеты поступят в продажу за месяц до начала события.
НЕОЖИДАННО! ⟩ Таллиннская неделя моды пройдет в Центре русской культуры
Таллиннская неделя моды представит за два дня как свежие сезонные тренды, так элегантные наряды от известных дизайнеров.
«Показы вдохновляют на создание весенне-летнего гардероба. Для дизайнеров и их команд Неделя моды - это огромная нагрузка, но с точки зрения маркетинга необходимое и эмоционально вдохновляющее событие», - говорит креативный директор Tallinn Fashion Week Катрин Кульдма.
«Создание новых коллекций одежды - это результат огромного труда множества специалистов, которые остаются за кулисами. Неделя моды - это глубокий поклон всем профессионалам швейной и текстильной отрасли: от швей, технологов, вышивальщиков и вязальщиков до руководителей и владельцев фабрик», - добавляет она.
Откроют Неделю моды 20 марта Илона Абдуллаева и Анастасия Балак, известные бренды Brand NO.8, Mammu Couture, а также Марилин Сиккаль и обладательница «Золотой иглы» этой осени Тийна Талумеэс.
В этот раз в программе также будет мультибрендовый показ, который представит дизайнерский бутик LEVI. На подиуме можно будет увидеть работы пяти дизайнеров, уже знакомых публике Tallinn Fashion Week: Ханнеса Рюйтеля, Althea, Карин Раск, Вильве Унт и Ксении Йоост. Ксения Йоост, номинированная на «Серебряную иглу» в 2017 году, возвращается на подиум TFW спустя восемь лет. Ханнес Рюйтель получил «Серебряную иглу» в 2021 году, а Вильве Унт - в 2012 году.
В пятницу, помимо LEVI, свои коллекции представят Натали Ыннис, Лийна Стейн и Amanjeda by Katrin Kuldma.
Одним из сюрпризов станет выступление двух молодых дизайнеров. «В этом сезоне мы еще активнее привлекаем к участию в Tallinn Fashion Week представителей всей эстонской индустрии моды, включая образовательные учреждения, готовящие будущих специалистов. В проекте задействованы молодые энтузиасты моды, организаторы и участники школьных показов», - говорит Катрин Кульдма.
На большую сцену выйдет победитель модного конкурса M21NSTREET от 21-й школы Таллинна Ральф Оскар Сийм, а также победительницы конкурса Roosad Käärid - дизайнерский дуэт Хелеэне Тоатер и Кармен Эмили Габор.
Этой весной Tallinn Fashion Week вновь удивит модных энтузиастов своей локацией. В этот раз мероприятие пройдет в Центре русской культуры.
«Это станет приятным сюрпризом для наших гостей. Расположение в центре Таллинна - идеально. Кроме удобства, новое место позволит вместить больше зрителей. В отличие от экстремального опыта прошлого сезона, когда показы проходили в бассейне, в этот раз мы предложим уютную театральную атмосферу и множество мягких сидений», - отмечает главный организатор Tallinn Fashion Week Ану Кикас.
С 2007 года Tallinn Fashion Week традиционно проходит в необычных местах - будь то кинозал, туннель или парковка. Прошлой весной Неделя моды предложила зрителям уникальный опыт, организовав показы в бассейне водного центра Kalev Spa.
Tallinn Fashion Week представляет Piper-Heidsieck Champagne, а проведение мероприятия поддерживают Absolut, Fazer, salonshop, Aili Puss Education, JOICO, Kalev Spa Hotell & Veekeskus и RGB Baltic.