Сандра Буллок заявила, что боится за свою семью: что случилось

«Безопасность моей семьи, а также невинных людей, которых используют в своих интересах, вызывают у меня глубокую обеспокоенность, и придет время, когда я буду больше комментировать, но сейчас мы сосредоточены на помощи правоохранительным органам в решении этого вопроса. Пожалуйста, имейте в виду, что я не участвую ни в одной форме социальных сетей. Любые учетные записи, выдающие себя за меня или кого-либо, связанного со мной, являются фейковыми и были созданы для финансовой выгоды или эксплуатации людей вокруг меня», - подчеркнула она.

Заявление актрисы появилось после того, как ее младшая сестра, 54-летняя Жезин Буллок-Прадо, недавно рассказала, что многие люди выдают себя за нее в Facebook. В Instagram она поделилась скриншотами ряда фейковых аккаунтов, чтобы показать масштабы проблемы, и подчеркнула, что некоторых людей обманули на тысячи долларов.