60-летняя оскароносная американская актриса Сандра Буллок заявила, что тревожится за безопасность своей семьи после того, как они подверглись мошенничеству в социальных сетях, как и множество других людей, пишет Фокус.
Сандра Буллок заявила, что боится за свою семью: что случилось
«Безопасность моей семьи, а также невинных людей, которых используют в своих интересах, вызывают у меня глубокую обеспокоенность, и придет время, когда я буду больше комментировать, но сейчас мы сосредоточены на помощи правоохранительным органам в решении этого вопроса. Пожалуйста, имейте в виду, что я не участвую ни в одной форме социальных сетей. Любые учетные записи, выдающие себя за меня или кого-либо, связанного со мной, являются фейковыми и были созданы для финансовой выгоды или эксплуатации людей вокруг меня», - подчеркнула она.
Заявление актрисы появилось после того, как ее младшая сестра, 54-летняя Жезин Буллок-Прадо, недавно рассказала, что многие люди выдают себя за нее в Facebook. В Instagram она поделилась скриншотами ряда фейковых аккаунтов, чтобы показать масштабы проблемы, и подчеркнула, что некоторых людей обманули на тысячи долларов.
«В день я провожу много времени, сообщая о фейках, имея дело со странными и страшными электронными письмами. которые приходят на мой рабочий и домашний адреса от мужчин, считающих, что через одного из этих многочисленных фейковых аккаунтов они вступают в отношения с моей сестрой. Иногда они переводят тысячи долларов неизвестным людям, которые выдают себя за успешную взрослую женщину», - написала она. Женщина добавила, что обо всех подобных фактах она сообщает непосредственно в поддержку Meta.
По ее словам, учетные записи «управляются преступными группировками»: «Они также управляют фейковыми группами, где кто-то под моим именем публикует какие-то заявления. Это не я. Это мой единственный аккаунт, и вы все знаете, что он о выпечке, кулинарии, животных и садоводстве… Эти преступные группировки и мошенничество хорошо известны компании и миру, но тот факт, что я подвергаюсь опасности, как и мои средства, ничего не значит», - пишет она.
Жезин объяснила, что до сих пор сидит в Facebook только для того, чтобы следить за мошенниками и быть в курсе потенциальной опасности.
«Как ни странно, Instagram занимается такими вещами и даже сообщает мне, когда кто-то создает учетную запись, которая может быть поддельной. Но Facebook? Та же компания с той же технологией? Не волнуйтесь», - отметила сестра актрисы.