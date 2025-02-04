Вчера перед судом предстала девочка, которая с ножом напала на заместителя директора школы Амман-Валли (Уэльс), учителя и своего одноклассника. Пугающей была не только фраза, которую школьница выкрикнула перед нападением, но и ее поведение после задержания. Инцидент произошел в апреле прошлого года.
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Перед судом предстала 14-летняя школьница, напавшая с ножом на учителей и одноклассника
Хотя девочка отрицала попытку убийства, в ходе судебного процесса выяснилось, что она напала с ножом своего отца на учителей Фиону Элиас и Лиз Хопкинс, а затем на одного из одноклассников. Атаку удалось остановить сотрудникам школы, которые задержали нападавшую, пишет Daily Star.