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Перед судом предстала 14-летняя школьница, напавшая с ножом на учителей и одноклассника

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Школа. Снимок иллюстративный.
Школа. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Вчера перед судом предстала девочка, которая с ножом напала на заместителя директора школы Амман-Валли (Уэльс), учителя и своего одноклассника. Пугающей была не только фраза, которую школьница выкрикнула перед нападением, но и ее поведение после задержания. Инцидент произошел в апреле прошлого года.

Хотя девочка отрицала попытку убийства, в ходе судебного процесса выяснилось, что она напала с ножом своего отца на учителей Фиону Элиас и Лиз Хопкинс, а затем на одного из одноклассников. Атаку удалось остановить сотрудникам школы, которые задержали нападавшую, пишет Daily Star.

На суде также были представлены записи с камер наблюдения, на которых видно, как ученица обсуждает с учителями нарушение требований к школьной форме, прежде чем напасть на них.

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