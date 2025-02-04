Перед судом предстала 14-летняя школьница, напавшая с ножом на учителей и одноклассника

Вчера перед судом предстала девочка, которая с ножом напала на заместителя директора школы Амман-Валли (Уэльс), учителя и своего одноклассника. Пугающей была не только фраза, которую школьница выкрикнула перед нападением, но и ее поведение после задержания. Инцидент произошел в апреле прошлого года.