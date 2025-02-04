Пенсионер из Арукюла, обвиняющийся в избиении до смерти собутыльника, не будет освобожден из-под стражи: нет уверенности, что он не потянется к бутылке

10 февраля прошлого года полиция обнаружила в многоквартирном доме в Арукюла тело 77-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. 74-летний Хайден Паюсте , обвиняющийся в избиении собутыльника до смерти, находится под стражей уже около полугода.

На предыдущих заседаниях обсуждалась его склонность к употреблению алкогольных напитков, но сам он вел себя сдержанно. Однако мужчина признал, что выпивал раз в месяц. «Немного, но редко. Никогда не напивался», - заявил Паюсте, добавив, что выпивает в пятницу после получения пенсии.