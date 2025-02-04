По мнению суда, сохраняется риск того, что 75-летний Хайден Паюсте, находящийся под стражей по обвинению в убийстве, может продолжить совершать преступления на свободе.
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Пенсионер из Арукюла, обвиняющийся в избиении до смерти собутыльника, не будет освобожден из-под стражи: нет уверенности, что он не потянется к бутылке
10 февраля прошлого года полиция обнаружила в многоквартирном доме в Арукюла тело 77-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. 74-летний Хайден Паюсте, обвиняющийся в избиении собутыльника до смерти, находится под стражей уже около полугода.