ГОРОСКОП НА 5 ФЕВРАЛЯ Тельцов ждут неожиданные известия, а Львам могут вернуть старый долг

Стрелец

Вы отлично справитесь со многими делами, от простых до самых сложных. Окружающие наверняка предложат помощь, но стоит иметь в виду, что никто не подойдет к решению всех вопросов так серьезно, как это сделали бы вы. Поэтому с самыми важными задачами стоит справиться самостоятельно. Наверняка останется время и для развлечений. День отлично подходит для встреч с друзьями – в такой компании вам будет по-настоящему весело. Можно вместе сходить в кино или на концерт, настроение сразу улучшится, ярких впечатлений будет много.

Козерог

День пройдет легко и приятно. Неожиданно найдутся ответы на вопросы, тревожившие вас в последнее время, станет ясно, как действовать дальше. Вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее, расстанетесь с сомнениями, которые мешали двигаться вперед. Удастся быстро решить какие-то домашние проблемы, бытовые вопросы. Первая половина дня будет посвящена полезным делам, во второй же появится время для каких-то интересных и приятных занятий, а также разговоров с людьми, общения с которыми вам очень не хватало. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.

Водолей

Решайте важные финансовые вопросы: сегодня это у вас получается отлично. Не исключено, что вы найдете новый источник доходов или поймете, как зарабатывать на своем хобби. Вероятны удачные покупки, выгодные сделки. Но влияние позитивных тенденций этим не ограничивается. День подойдет для общения с родственниками, каких-то семейных дел. Если в последнее время отношения складывались напряженно, сегодня удастся найти общий язык, спокойно поговорить обо всем. Во второй половине дня лучше избегать перегрузок. Не планируйте на это время ничего особенно утомительного. Гораздо полезнее будет отдохнуть, провести какие-то оздоровительные процедуры.

Рыбы

Давно собирались взяться за что-то важное? Подходящий момент наступил. Не теряйте времени, начинайте день со сложных дел и решения серьезных вопросов. Сегодня вы отлично справитесь с тем, что раньше не получалось, быстро добьетесь успехов. Не исключено, что предложат помощь новые знакомые, и это будет очень кстати. Появляется много хороших идей. Часть из них можно реализовать самостоятельно, остальные же стоит обсудить с друзьями. Если вы объедините усилия, то вам по силам будет даже то, что прежде казалось совершенно невозможным.