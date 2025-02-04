Украинский певец Макс Барских, который ранее рассказывал о серьезных отношениях, показал, как выглядит его квартира внутри, пишет ТСН.
ВИДЕО ⟩ Макс Барских показал свою квартиру изнутри: как выглядит комната певца
На экскурсию в дом исполнителя удалось попасть журналистке Рамине Эсхакзай. В частности, она побывала в квартире артиста в Херсоне, где Макс уже не был три года. Поскольку там никто пока что не проживает, то соседка певца ухаживает за домом.
Как говорит Макс Барских, сейчас там все выглядит не так, как тогда, когда он жил в квартире. Мать артиста сделала ремонт и все поменяла. Кстати, исполнитель очень сильно сожалеет, что многие его личные вещи не сохранились, а особенно рисунки.
«В моей квартире все очень изменилось. Я не могу простить моей маме за то, что она сделала ремонт. Конечно, со временем это надо, но она сделала такой евроремонт. У меня там было много личного. У нас была дача, где я хранил альбом со всеми моими рисунками, вырезки из газет. Когда я уже уехал в Киев, она все это брала у меня и использовала как бумагу для разжигания», - рассказал артист в интервью Рамине Эсхакзай.
Тем не менее, журналистка нашла в комнате Макса Барских немало интересных вещей. Рамина обратила внимание, что музыкант хранит письма от поклонников. Как говорит артист, ему приятно осознавать, что его творчество нравится фанатам.