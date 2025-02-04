ВИДЕО Макс Барских показал свою квартиру изнутри: как выглядит комната певца

На экскурсию в дом исполнителя удалось попасть журналистке Рамине Эсхакзай. В частности, она побывала в квартире артиста в Херсоне, где Макс уже не был три года. Поскольку там никто пока что не проживает, то соседка певца ухаживает за домом.​

Как говорит Макс Барских, сейчас там все выглядит не так, как тогда, когда он жил в квартире. Мать артиста сделала ремонт и все поменяла. Кстати, исполнитель очень сильно сожалеет, что многие его личные вещи не сохранились, а особенно рисунки.

«В моей квартире все очень изменилось. Я не могу простить моей маме за то, что она сделала ремонт. Конечно, со временем это надо, но она сделала такой евроремонт. У меня там было много личного. У нас была дача, где я хранил альбом со всеми моими рисунками, вырезки из газет. Когда я уже уехал в Киев, она все это брала у меня и использовала как бумагу для разжигания», - рассказал артист в интервью Рамине Эсхакзай.

Тем не менее, журналистка нашла в комнате Макса Барских немало интересных вещей. Рамина обратила внимание, что музыкант хранит письма от поклонников. Как говорит артист, ему приятно осознавать, что его творчество нравится фанатам.