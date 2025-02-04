Некоторые бытовые дела настолько просты, что их невозможно игнорировать, но один мужчина все же смог это сделать. В интернете распространяется видео, на котором девушка приходит в замешательство после того, как обнаруживает, что ее парень прячет пустые втулки за зеркалом в ванной.
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Девушка была поражена, когда узнала, что ее парень делает со втулками от рулонов туалетной бумаги
«Только что обнаружила, что мой парень предпочитает бросать втулки от туалетной бумаги за зеркало, а не в мусорное ведро», - написала блогер Чиара. «Люди оставляют самые странные комментарии - и это не такая глубокая тема, как они думают».