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Девушка была поражена, когда узнала, что ее парень делает со втулками от рулонов туалетной бумаги

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Некоторые бытовые дела настолько просты, что их невозможно игнорировать, но один мужчина все же смог это сделать. В интернете распространяется видео, на котором девушка приходит в замешательство после того, как обнаруживает, что ее парень прячет пустые втулки за зеркалом в ванной.

«Только что обнаружила, что мой парень предпочитает бросать втулки от туалетной бумаги за зеркало, а не в мусорное ведро», - написала блогер Чиара. «Люди оставляют самые странные комментарии - и это не такая глубокая тема, как они думают».

Видео вызвало у зрителей возмущение и замешательство. Многие были шокированы тем, сколько усилий парень приложил, чтобы спрятать втулки, вместо того чтобы просто выбросить их. В то же время некоторые признались, что поступали так же, предлагая различные объяснения.

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