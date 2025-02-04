Где в Таллинне отпраздновать День святого Валентина и не разориться

Каток в парке Тондираба

Празднование Дня друзей начнется в Ледовом парке Ласнамяэ (Варраку, 18) в пятницу, 14 февраля, в 18 часов с танцевального представления клуба фигурного катания Talveunistus. В честь Дня друзей на протяжении всего мероприятия все друзья Ласнамяэ смогут бесплатно кататься и арендовать коньки.

В 18.15 желающие смогут присоединиться к тренировке по безопасному катанию на коньках, поворотам и торможению на льду под руководством клуба Jäälind. Весь вечер будет проводиться розыгрыш подарков от управы района и Ледового парка. Мероприятие завершится в 21.00.

Кино

Проведите вечер в расслабленной обстановке с приглушенным светом кинозала за просмотром нового романтичного фильма.

Именно в День всех Влюбленных на большие экраны выходит четвертая часть культовой франшизы «Бриджит Джонс». Хотя предпоказы и премьера фильма в кинотеатрах Эстонии назначена на 12 и 13 февраля, официально в кино «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» выходит именно 14 февраля. Отличный повод пригласить свою вторую половинку или лучшего друга в кино!

Вечеринка для одиноких

День святого Валентина часто усиливает чувство одиночества. Но быть одному - это прекрасно, так что хватит грустить! Если же пары у вас нет, есть прекрасная возможность повеселиться и обрести счастье на вечеринке HeartMatch Dating Special Edition: Single's Shower.

На вечеринке вас ждет: глиттер-станция, чтобы создать настроение; лекция от коуча по свиданиям, чтобы расширить горизонты; таролог, который предскажет ваше будущее; темы для разговоров, которые вдохновляют на глубокие беседы и общение с незнакомцами, не видя их лиц.