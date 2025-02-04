В пятницу на проходившем в Таллинне чемпионате Европы в женском одиночном катании золотую медаль завоевала Нина Петрыкина. Среди тех, кто ее поддерживал, был и сын Анны Леванди, фигурист Арлет. Зрители не могли не заметить химию между молодыми людьми.
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НОВАЯ ПАРА? ⟩ Арлет Леванди и чемпионка Европы Нина Петрыкина поделились трогательным кадром в соцсетях
Сын Анны Леванди, фигурист Арлет Леванди, был одним из многих, кто в минувшую пятницу, 31 января, переживал за прокат Нины Петрыкиной.