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НОВАЯ ПАРА? Арлет Леванди и чемпионка Европы Нина Петрыкина поделились трогательным кадром в соцсетях

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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: Eero Vabamägi

В пятницу на проходившем в Таллинне чемпионате Европы в женском одиночном катании золотую медаль завоевала Нина Петрыкина. Среди тех, кто ее поддерживал, был и сын Анны Леванди, фигурист Арлет. Зрители не могли не заметить химию между молодыми людьми.

Сын Анны Леванди, фигурист Арлет Леванди, был одним из многих, кто в минувшую пятницу, 31 января, переживал за прокат Нины Петрыкиной.

Однако зрители заметили, как Нина после оглашения результатов женского одиночного катания поспешила к трибуне, где стоял Арлет и посылал ей воздушный поцелуй.

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