НОВАЯ ПАРА? Арлет Леванди и чемпионка Европы Нина Петрыкина поделились трогательным кадром в соцсетях

В пятницу на проходившем в Таллинне чемпионате Европы в женском одиночном катании золотую медаль завоевала Нина Петрыкина. Среди тех, кто ее поддерживал, был и сын Анны Леванди, фигурист Арлет. Зрители не могли не заметить химию между молодыми людьми.