43-летняя Кейт Миддлтон опубликовала на официальной странице в Instagram новое фото, которое сделал ее младший сын, шестилетний принц Луи. На снимке она позирует в солнечном лесу с раскинутыми руками.
Кейт Миддлтон показала новое фото, которое сделал ее младший сын, принц Луи
«Не забывайте лелеять все то, что лежит за пределами болезни», - также написала Кейт.
Пост вышел накануне Всемирного дня борьбы с раком и спустя три недели после того, как Кейт сообщила, что вышла в ремиссию после года борьбы с болезнью. В последнее время она снова стала часто выходить в свет: на прошлой неделе она посетила швейную фабрику и детский хоспис.
Долгое отсутствие Кейт на публике в период борьбы с болезнью спровоцировало множество конспирологических теорий: в Сети даже подозревали принца Уильяма в измене, а саму Кейт - в том, что она сбежала из дворца. Была даже версия о том, что Кейт нет в живых. По словам принцессы Уэльской, из-за резонанса в СМИ она была вынуждена публично объявить о своей болезни, хотя до этого хотела сохранить это в тайне.