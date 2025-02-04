Кейт Миддлтон показала новое фото, которое сделал ее младший сын, принц Луи

Пост вышел накануне Всемирного дня борьбы с раком и спустя три недели после того, как Кейт сообщила, что вышла в ремиссию после года борьбы с болезнью. В последнее время она снова стала часто выходить в свет: на прошлой неделе она посетила швейную фабрику и детский хоспис.

Долгое отсутствие Кейт на публике в период борьбы с болезнью спровоцировало множество конспирологических теорий: в Сети даже подозревали принца Уильяма в измене, а саму Кейт - в том, что она сбежала из дворца. Была даже версия о том, что Кейт нет в живых. По словам принцессы Уэльской, из-за резонанса в СМИ она была вынуждена публично объявить о своей болезни, хотя до этого хотела сохранить это в тайне.