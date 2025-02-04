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Кейт Миддлтон показала новое фото, которое сделал ее младший сын, принц Луи

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Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон. Фото: George Rogers/SIPA

43-летняя Кейт Миддлтон опубликовала на официальной странице в Instagram новое фото, которое сделал ее младший сын, шестилетний принц Луи. На снимке она позирует в солнечном лесу с раскинутыми руками.​

«Не забывайте лелеять все то, что лежит за пределами болезни», - также написала Кейт.

Пост вышел накануне Всемирного дня борьбы с раком и спустя три недели после того, как Кейт сообщила, что вышла в ремиссию после года борьбы с болезнью. В последнее время она снова стала часто выходить в свет: на прошлой неделе она посетила швейную фабрику и детский хоспис.

Долгое отсутствие Кейт на публике в период борьбы с болезнью спровоцировало множество конспирологических теорий: в Сети даже подозревали принца Уильяма в измене, а саму Кейт - в том, что она сбежала из дворца. Была даже версия о том, что Кейт нет в живых. По словам принцессы Уэльской, из-за резонанса в СМИ она была вынуждена публично объявить о своей болезни, хотя до этого хотела сохранить это в тайне.

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