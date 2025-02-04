Адвокат по разводам назвала профессии, представители которых чаще всего изменяют женщинам

Кейт Симондс поделилась, что самую низкую склонность к изменам имеют представители трех конкретных профессий. «Если вы находитесь в отношениях с одним из этих типов мужчин, вы в безопасности», - заявила адвокат из Аризоны и назвала бухгалтеров, фармацевтов и фермеров самыми верными мужчинами.

Но список верных любовников Симондс далек от первой пятерки хронических предателей: пилотов, бортпроводников, военных, барменов и пожарных. Однако исследование показало, что продавцы, а также работники сферы образования и здравоохранения - любители завести роман на стороне.

«Место, где каждый показывает себя с лучшей стороны, где все вместе обедают, а также проводят регулярные перерывы на кофе, безусловно, служит благоприятной почвой для расцвета романов», - рассказала изданию New York Post Лаура О'Брайен, автор недавнего исследования, в котором было опрошено свыше 3800 специалистов, работающих с 9 до 17 часов.

«Помимо физических связей, - говорит О'Брайен, - согласно опросу, преобладают эмоциональные связи, что свидетельствует о том, что людей тянет к коллегам, которые понимают интенсивность и сложность их работы».

Но Симондс говорит, что партнеры тех, кто считает цифры, продает таблетки и занимается фермерством, могут вздохнуть спокойно - однако, предупреждая, что оценка этих мужчин является лишь широким обобщением, а не безупречной «наукой».

«Я считаю, что с бухгалтером вы в полной безопасности», - говорит гуру юриспруденции, ставя представителей этой профессии на третье место среди самых надежных партнеров. «Я вижу достаточно распространенный тип личности. С бухгалтером у вас должно быть все хорошо, если вы не будете его обманывать. На втором месте - фармацевты. Если вы женаты или находитесь в отношениях с фермером - я предполагаю, что измены не будет».