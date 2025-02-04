Тело девушки было найдено среди обломков разрушенного дома, о смерти Анастасии Кольвах сообщил Театр современного диалога в Полтаве, где она работала.

Анастасии Кольвах было 30 лет. Она была талантливой украинской актрисой театра и активным волонтером. Смерть молодой актрисы стала огромной потерей для украинской культуры и сообщества.

Анастасия была не только актрисой полтавского театра, но и активно участвовала в культурных инициативах. Она проводила лекции в местном киноклубе «Кинодвиж», а также активно сотрудничала с общественной организацией UAnimals, которая занимается защитой прав животных. Кроме того, актриса помогала людям, которые пострадали от войны. Известно, что ее парень сейчас служит в ВСУ, gbitn Kino.24tv.ua.

В своем заявлении Театр современного диалога в Полтаве, где она работала, выразил глубокое соболезнование семье, друзьям и коллегам актрисы. «Скорбим вместе с вами. Слова не подбираются. Лети высоко, птичка», - говорится в сообщении театра.

Коллега и подруга Анастасии Кольвах, актриса Диана Шайдаева, также поделилась своими воспоминаниями о ней в эмоциональном сообщении:

«Мы восхищались ее умелым вождением на механике, она рассказывала смешные истории. Настя смешная, яркая и громкая... Вечером нам сообщили, что она погибла», - написала Диана.