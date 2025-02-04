«Уберите свои амбиции подальше!» Почему люди с высшим образованием не могут найти работу в Таллинне – мужской и женский взгляд

Жительница Таллинна Анастасия Меримаа по образованию финансист, но более шести лет проработала в СМИ. В апреле 2024 года, после закрытия телеканала Kanal 7 (Duo Media), ее, как и всю команду телевизионщиков, сократили. Несмотря на высшее образование и уровень владения эстонским языком C1, Анастасия до сих пор не смогла найти подходящую работу.