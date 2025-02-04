Только релакс и спокойствие: названа страна, куда туристы едут, чтобы выспаться

Эта европейская страна привлекает путешественников возможностью спокойно выспаться. В частности, Швеция предлагает посетителям, страдающим от недосыпания, идеальные условия для расслабления и восстановления сил, пишет Express.

По информации VisitSweden, «уникальная природная среда» страны создает оптимальные условия для тех, кто стремится к полноценному сну и цифровой детоксикации. Здесь можно хорошо отдохнуть благодаря естественной темноте осенью и зимой, прохладному климату, чистому воздуху, а также тишине и спокойствию.

Исследователь сна из Уппсальского университета Кристиан Бенедикт объяснил научные преимущества Швеции как направления для «туризма сна».

«Обилие природы и просторные территории дикой местности в сочетании с темными ночами, прохладной температурой и культурным акцентом на релаксации делают Швецию идеальным местом для восстановления сна. Исследования показывают, что технологии и их влияние на нашу жизнь существенно сказываются на качестве сна, а пребывание на природе способствует улучшению психического здоровья и снижает вероятность бессонницы», - отметил Бенедикт.

В свою очередь представитель Scandic Hotels Group Тереза Седеркройц подчеркнула, что Швеция - одна из самых оцифрованных стран Европы, и именно поэтому компания уделяет особое внимание вопросам сна.

«Наш интерес к сну, особенно к его недостатку, связан с растущим осознанием его влияния на здоровье. Мы поставили перед собой задачу противодействовать этому с помощью различных мер: у нас есть комнаты с затемнением, специальные плейлисты для подготовки ко сну и зоны релаксации, где запрещено пользоваться мобильными телефонами. Если наши клиенты плохо спят, это сказывается как на их здоровье, так и на нашем бизнесе», - пояснила она.

Швеция - не единственная страна, где можно хорошо выспаться. В Лондоне, например, в отеле Cadogan разработана программа управляемой медитации во сне. В Женеве отель Mandarin Oriental предлагает пакет с консультациями в частной клинике, где изучают особенности сна гостей и разрабатывают для них индивидуальные программы.

Кроме того, в Таиланде специалист отеля Chiva-Som Hua Hin консультирует гостей по вопросам сна, учитывая факторы, влияющие на циркадные ритмы, включая диету и гормональный баланс.