Предприниматель из Майами Марк Пугачев, который был знаком с Янисом Тиммой, в очередной раз организовал прямой эфир на тему гибели латвийского баскетболиста. На этот раз он поговорил с его отцом Райтисом. В беседе мужчина подробно рассказал, как между ними произошла ссора.
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«Я дважды его потерял»: Отец Тиммы о последнем разговоре с сыном и их ссоре
Райтис Тимма пытается справиться с потерей сына. Его сейчас очень отвлекает Бу, собака Яниса, которую Марк смог доставить из США в Латвию. Конечно, пес достаточно буйный и до конца еще не привык к новому месту и не любит снег, но уже слушается. Бу даже уже понимает, когда с ним говорят по-латышски.
Видео: Янис Тимма ночью перед смертью
Райтис Тимма вспомнил, когда он последний раз разговаривал с Янисом. Это был октябрь 2024 года.